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Эмилио БУТРАГЕНЬО: «Даже 20 минут в Германии могут стать смертельными»

Функционер «Реала» - о будущем сопернике мадридского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2017 14:42
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ФК Реал Мадрид. Эмилио Бутрагеньо
© ФК Реал Мадрид. Эмилио Бутрагеньо

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил шансы мадридской команды на победу в противостоянии с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» - один из тяжелейших соперников, что мог нам достаться при жеребьевке, хотя я уверен, немцы говорят то же самое. Наши команды прекрасно знакомы. «Баварию» тренирует Карло Анчелотти, который нас отлично знает. В его команде во всех линиях полно сильных и опытных футболистов. Было бы лучше сразиться с немцами на более поздней стадии турнира, но таков уж жребий.

Ответный матч на своем поле дает небольшое преимущество, но сначала надо достойно сыграть в Германии. Мы знаем, что даже 20 минут в Германии могут стать смертельными. Жребий не из лучших, но у нас тоже крайне опытные игроки. Будет здорово принять участие в такой схватке», - сказал Бутрагеньо.

Источник — УЕФА

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