Хачериди может вернуться в основу Динамо после разговора с Ребровым

Ведущий защитник «Динамо» Евгений Хачериди, недавно отправленный в дубль, может вскоре вернуться в первую команду.

Между Хачериди и главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что футболист через игры дубля возвращает себе былые кондиции и после этого вновь сможет примкнуть к первой команде.

Мало того, Хачериди даже уже провел одно занятие с основой. Вчера же он отыграл 90 минут за «Динамо» U-21 против «Черноморца» и принял деятельное участие в победе своей команды, забив один из мячей. За действиями Хачериди в этой игре внимательно наблюдал Сергей Ребров.