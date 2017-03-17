Хачериди может вернуться в основу Динамо после разговора с Ребровым

Ведущий защитник «Динамо» Евгений Хачериди, недавно отправленный в дубль, может вскоре вернуться в первую команду.
Между Хачериди и главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что футболист через игры дубля возвращает себе былые кондиции и после этого вновь сможет примкнуть к первой команде.
Мало того, Хачериди даже уже провел одно занятие с основой. Вчера же он отыграл 90 минут за «Динамо» U-21 против «Черноморца» и принял деятельное участие в победе своей команды, забив один из мячей. За действиями Хачериди в этой игре внимательно наблюдал Сергей Ребров.
Источник — Динамомания
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