ПЕТРОВ: «Задача-максимум – завоевать Кубок и 4-е место в чемпионате»

Защитник бакинского «Нефтчи» Кирилл Петров после матча 22-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы» (1:0) ответил на вопросы журналистов.

- Что скажете о матче?

- Очень тяжелая получилась игра. Обыграть команду, расположившуюся на верхушке таблицы, очень приятно. К тому же, после неудачи в матче с «Зире» (1:2) мы хотели вернуть веру в себя и доказать всем, что поражение было лишь случайностью.

- Хотя «Габале» победа была даже нужнее, но именно «Нефтчи» выглядел так, словно хотел ее куда больше.

- Мне кажется, наоборот, победа нам была намного нужнее. Ведь и у нас есть свои цели, главной из которых является выход в еврокубок. Тихо-тихо мы подбираемся к этой цели и, надеюсь, достигнем ее.

- Целых два раза в ходе матча произошли изменения в обороне «Нефтчи». Насколько тяжело было вам, как защитнику, в этой ситуации?

- В команде есть хорошая конкуренция, а состав у нас качественный. Поэтому никаких трудностей по поводу изменений не испытал. Футболисты, вышедшие на поле вместо травмированных, еще более усилили игру команды. Они не слабее тех, кто получил травмы.

- Чего не хватает «Нефтчи» для стабильного выступления?

- Я не сказал бы, что есть нестабильность. Просто в составе очень много новичков, и требуется еще некоторое время, чтобы полностью «притереться» друг к другу. Постараемся показывать эту игру до конца сезона.

- В нынешнем году отмечается 80-летний юбилей «Нефтчи». Учитывая это, важнее будет для вас завоевать Кубок страны или же четвертое место в TПЛ?

- Каждый футболист должен ставить перед собой максимальные задачи. Нынешняя задача-максимум заключается в завоевании Кубка и 4-го места в чемпионате. В следующем же сезоне мы будем бороться за чемпионство.

- Как считаете, что сложнее: одолеть «Карабах» по сумме двух матчей в полуфинале Кубка или набрать 18 очков в оставшихся шести турах TПЛ?

- Не смогу ответить на этот вопрос. Потому что мы на каждый матч настраиваемся как на последний. Для нас важно каждое очко, важна каждая победа. Могу лишь сказать, что оба турнира для нас важны.