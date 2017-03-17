АНЧЕЛОТТИ: «Мы уверены в своих силах, хотим выиграть ЛЧ в этом сезоне»

Экс-наставник «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас тренирует «Баварию», поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала ЛЧ между этими двумя командами.
«Встреча с «Реалом» будет носить для меня особое значение. Матчи с ним будут восхитительными. Мы полны уверенности в своих силах и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
Думаю, нам по силам победить «Реал», однако это все равно фантастическая команда с фантастическим тренером», - сказал Анчелотти.
Источник — УЕФА
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