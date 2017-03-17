Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

АНЧЕЛОТТИ: «Мы уверены в своих силах, хотим выиграть ЛЧ в этом сезоне»

Наставник «Баварии» считает, что его команде по силам одолеть мадридский «Реал»

  • 17.03.2017 14:33
  • 316 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Экс-наставник «Реала» Карло Анчелотти, который сейчас тренирует «Баварию», поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала ЛЧ между этими двумя командами.

«Встреча с «Реалом» будет носить для меня особое значение. Матчи с ним будут восхитительными. Мы полны уверенности в своих силах и хотим выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Думаю, нам по силам победить «Реал», однако это все равно фантастическая команда с фантастическим тренером», - сказал Анчелотти.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.