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Павел НЕДВЕД: «Нынешний Ювентус может играть с Барселоной без боязни»

Вице-президент туринского клуба - о противостоянии с каталонцами в 1/4 финала ЛЧ

  • 17.03.2017 14:22
  • 351 просмотров
  • 4 комментария
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fourfourtwo.com. Павел Недвед
© fourfourtwo.com. Павел Недвед

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с «Барсой». Я считаю, что «Юве» сильно прибавил (после финала Лиги чемпионов-2015). Нынешняя команды может играть с «Барселоной» без боязни.

Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше», - сказал Недвед.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    alessandro13
      alessandro13, 17.03.2017 14:43
    +1
    Forza, Juve!!!
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 17.03.2017 14:53
    0
    Барса нынче не предсказуема...то вынос ПСЖ, то влёт от Депортиво... только по этому шансы 50/50
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    Владимир Веселов
    Владимир Веселов, 17.03.2017 15:05
    0
    Дибала vs Месси
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    juvemu
    online
    juvemu, 17.03.2017 15:11
    0
    Против Барселоны да, а против арбитров тянущих Барселону за уши?
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