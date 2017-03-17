Павел НЕДВЕД: «Нынешний Ювентус может играть с Барселоной без боязни»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Противостояние с «Барселоной» будет захватывающим. Это одна из самых известных команд в мире. Нам нужно максимально собраться, зная, что мы сами очень сильны и в состоянии биться с «Барсой». Я считаю, что «Юве» сильно прибавил (после финала Лиги чемпионов-2015). Нынешняя команды может играть с «Барселоной» без боязни.

Не думаю, что на этом уровне серьезное значение имеет место проведения первого матча. Надо просто играть на максимуме 180 минут или даже больше», - сказал Недвед.