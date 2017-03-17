Лига Европы: МанЮнайтед встретится с Андерлехтом, Сельта против Генка

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
Гостем церемонии стал экс-защитник «Боруссии» М, «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.
Лига Европы. 1/4 финала
«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед»
«Сельта» – «Генк»
«Аякс» – «Шальке»
«Лион» – «Бешикташ»
Первые матчи сыграют 13-го апреля, ответные поединки состоятся 20-го апреля. Команда, идущая первой, проведет первый матч дома.
Финал состоится 24-го мая на «Френдс Арене» в шведском городе Сольна.
Источник — Sport.ua
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Ну может с таким жребием и Бельгия нас не обойдет!
-обойдёт как не крути по итогам сезона или вначале следующего когда отнимуться кофы....
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