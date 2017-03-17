Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лига Европы: МанЮнайтед встретится с Андерлехтом, Сельта против Генка

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных поединков турнира

  • 17.03.2017 14:12
  • 5963 просмотров
  • 14 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги Европы.

Гостем церемонии стал экс-защитник «Боруссии» М, «Баварии», «Барселоны» и сборной Швеции Патрик Андерссон.

Лига Европы. 1/4 финала

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед»
«Сельта» – «Генк»
«Аякс» – «Шальке»
«Лион» – «Бешикташ»

Первые матчи сыграют 13-го апреля, ответные поединки состоятся 20-го апреля. Команда, идущая первой, проведет первый матч дома.

Финал состоится 24-го мая на «Френдс Арене» в шведском городе Сольна.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    sasha112006
      sasha112006, 17.03.2017 14:15
    +11
    Ну может с таким жребием и Бельгия нас не обойдет!
    Ссылка
    crixus3
    online
      crixus3, 17.03.2017 14:21
    +13
    МЮ и Сельта выбили россиян, теперь нужно бельгийцев.
    Ссылка
    EGOS
      EGOS, 17.03.2017 14:23
    -1
    класс, будем топить за Малиновского..
    Ссылка
    petruha0104@gmail.com
      petruha0104@gmail.com, 17.03.2017 14:23
    +6
    Ну что, теперь болеем за Сельту и МЮ))
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 17.03.2017 14:30
    +2
    При должном настрое, МЮ и Сельта вынесут наших бельгийских друзей в обоих матчах, но это ле и тут всякое бывает.
    Ссылка
    Sasha3110
      Sasha3110, 17.03.2017 14:40
    0
    sasha112006, 17.03.2017 14:15
    Ну может с таким жребием и Бельгия нас не обойдет!
    -обойдёт как не крути по итогам сезона или вначале следующего когда отнимуться кофы....
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 17.03.2017 14:41
    0
    petruha0104@gmail.com, 17.03.2017 14:23
    Ну что, теперь болеем за Сельту и МЮ))
    Не теперь, а снова.
    Ссылка
    sasha112006
      sasha112006, 17.03.2017 14:45
    +2
    Sasha3110, 17.03.2017 14:40
    sasha112006, 17.03.2017 14:15
    Ну может с таким жребием и Бельгия нас не обойдет!

    -обойдёт как не крути по итогам сезона или вначале следующего когда отнимуться кофы....
    След. ЛЧ и ЛЕ , определяется по коф. текущего сезона !!! Так что в этом могут и не обойти. В след. то понятно ,они уже впереди на 3 бала.
    Ссылка
    yoba_sychev
    yoba_sychev, 17.03.2017 14:54
    0
    Финал: Генк—Андерлехт. Скриньте.
    Ссылка
    sasha112006
      sasha112006, 17.03.2017 15:02
    0
    yoba_sychev, 17.03.2017 14:54
    Финал: Генк—Андерлехт. Скриньте.
    МЮ -Лион!
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 17.03.2017 15:04
    +1
    Ви бачили як мю тягалися з ростовом??? Андерлехт не Ростов. Тож... Набрати 0.6 можуть.
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 17.03.2017 15:14
    0
    petruha0104@gmail.com, 17.03.2017 14:23
    Ну что, теперь болеем за Сельту и МЮ))
    зачем?
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 17.03.2017 15:14
    0
    crixus3, 17.03.2017 14:21
    МЮ и Сельта выбили россиян, теперь нужно бельгийцев.
    зачем?
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 17.03.2017 15:16
    0
    у нас футбола нет так что ближайшие годы таблица кофициентов не актуальна для нас к сожалению..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.