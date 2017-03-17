Турецкий «Трабзонспор» сурово наказал фаната, который во время матча сфотографировался, стоя на сиденье стадиона, и выложил фото в Instagram.

Болельщик, чье имя не разглашается, был вынужден вымыть 10 тысяч сидений на стадионе «Медикал Парк Арена».