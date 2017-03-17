Турецкий «Трабзонспор» сурово наказал фаната, который во время матча сфотографировался, стоя на сиденье стадиона, и выложил фото в Instagram.
Болельщик, чье имя не разглашается, был вынужден вымыть 10 тысяч сидений на стадионе «Медикал Парк Арена».
"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 15 марта 2017 г.
Источник — ФК Трабзонспор
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