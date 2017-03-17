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Трабзонспор заставил фаната вымыть 10 тысяч сидений на стадионе

Турецкий клуб наказал болельщика за то, что тот ногами встал на сиденье во время матча

  • 17.03.2017 13:40
  • 1013 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Трабзонспор
© ФК Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» сурово наказал фаната, который во время матча сфотографировался, стоя на сиденье стадиона, и выложил фото в Instagram.

Болельщик, чье имя не разглашается, был вынужден вымыть 10 тысяч сидений на стадионе «Медикал Парк Арена».

Источник — ФК Трабзонспор

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