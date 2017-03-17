Ворскла продлила контракты с Одарюком и Кравченко

Руководители «Ворсклы» в последнее время только и говорили о том, что приоритетным направлением в развитии клуба в будущем видят привлечение как можно больше воспитанников полтавского футбола в команды, представляющие бренд Ворсклян на всех уровнях. Вице-президент клуба Олег Лысак сегодня убедил двух талантливейших полузащитников, Владимира Одарюка и Дмитрия Кравченко, пролонгировать свои контракты с родным клубом на более привлекательных финансовых условиях, что, безусловно, также послужило дополнительной мотивацией для футболистов не покидать родной город в виду наличия множества предложений от других команд.

Как минимум три последующих сезона ребята, выросшие на глазах у полтавского болельщика, будут защищать бело-зеленые цвета «Ворсклы». Своей радости от доверия со стороны руководителей не скрывали во время подписания новых трудовых соглашений и сами ребята, акцентировав внимание на том, что дома, как говорится, и стены помогают, и выходить на поле, спустя рукава, когда знаешь, что за тобой трибуны, где множество родных, друзей и просто знакомых, никак нельзя. Мотивационных моментов в достатке, о былых разочарованиях говорить никто уже не желает, отмечая, что у «Ворсклы» большое будущее, в чем заверяет всех почетный президент клуба Константин Жеваго, в руках целых три футбольных клуба, представляющих Полтавщину во всех профессиональных лигах – кременчугский «Кремень» (к слову, лидер Второй лиги), «Горняк - Спорт» из Горишних Плавней и, собственно, флагман большого футбольного хозяйства – «Ворскла» (Полтава), где в будущем обязательно должны аккумулироваться все талантливейшие футболисты региона.