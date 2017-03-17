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Лига чемпионов: Бавария сыграет с Реалом, Ювентус с Барселоной

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала турнира

  • 17.03.2017 13:14
  • 4477 просмотров
  • 34 комментария
Метки
УЕФА
© УЕФА

В пятницу штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевку провел экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш. Легендарный бомбардир сказал, что ждет жесткой конкуренции на этом этапе соревнований.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Атлетико» – «Лестер»
«Боруссия» Дортмунд – «Монако»
«Бавария» – «Реал»
«Ювентус» – «Барселона»

Первые матчи четвертьфинала состоятся 11-го и 12-го апреля, ответные пройдут 18-го и 19-го апреля.

Финал состоится 3-го июня в Кардиффе.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SeliK1936
    online
      SeliK1936, 17.03.2017 13:29
    +5
    Боруссия - Монако - тоже будет заруба знатная, голов опять общий счёт будет 12-8
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    kot-7
    online
    kot-7, 17.03.2017 13:29
    0
    Виталий Лабик, 17.03.2017 13:21
    karaim2011, 17.03.2017 13:18
    Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу достался нормальный соперник. Бай бай королевичи )))Смешно

    Никапельки. Помоему никто так часто и эффективно не выбивает Реал из ЛЧ как Бавария
    Может Реал часто и эффективно выбивает Баварию?7-0 последняя встреча,если не ошибаюсь.
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    maxaonin6
      maxaonin6, 17.03.2017 13:31
    0
    kot-7, 17.03.2017 13:29
    Виталий Лабик, 17.03.2017 13:21
    karaim2011, 17.03.2017 13:18 Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу достался нормальный соперник. Бай бай королевичи )))Смешно Никапельки. Помоему никто так часто и эффективно не выбивает Реал из ЛЧ как Бавария

    Может Реал часто и эффективно выбивает Баварию?7-0 последняя встреча,если не ошибаюсь.
    Он, вероятно, имел ввиду, что в сравнении с другими командами Бавария еще иногда имее шанс выбивать Реал))
    Ссылка
    juvemu
    online
    juvemu, 17.03.2017 13:32
    +1
    Виталий Лабик, 17.03.2017 13:23
    juvemu, 17.03.2017 13:21
    К черту такой жребий, первые две пары, по-рейтингу намного ниже чем «Бавария» – «Реал»«Ювентус» – «Барселона»

    Зато сравнительно равные соперники а не избиение младенцев
    А младенцам нечего делать в 1/2 финала ЛЧ
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    ChMP
      ChMP, 17.03.2017 13:35
    0
    Боруссия - Монако! Вот это должны будут быть две игры безбашенные!
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 17.03.2017 13:36
    0
    maxaonin6, 17.03.2017 13:31
    kot-7, 17.03.2017 13:29
    Виталий Лабик, 17.03.2017 13:21 karaim2011, 17.03.2017 13:18 Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу д,,,

    Он, вероятно, имел ввиду, что в сравнении с другими командами Бавария еще иногда имее шанс выбивать Реал))

    Ну если так...
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    kot-7
    online
    kot-7, 17.03.2017 13:37
    0
    Ну где же ты natsgul,все ветки до жеребьевки в нытье.На пару Лестер -Реал квартиру поставил?
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 17.03.2017 13:39
    -1
    kot-7, 17.03.2017 13:37
    Ну где же ты natsgul,все ветки до жеребьевки в нытье.На пару Лестер -Реал квартиру поставил?
    Ныть не я должен, а ты. В кое то веки Реалу поставили сильного соперника, а не слабого. Они то хоть играть смогут против такого? А то с непривычки всякое может быть
    Ссылка
    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 17.03.2017 13:41
    0
    4 самых сильных играют между собой... как и 4 самых слабых(
    нет, это и классно (в плане не берусь судить ни по одному матчу чей-то проход дальше), но и два гранда выбывают рановато.
    больше того - кто готов поставить 1000$ на чей-либо проход дальше?)))
    думаю ВО ВСЕХ парах будут практически равные коэфициенты (с поправкой на игры дома)
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    pol-55
    online
      pol-55, 17.03.2017 13:42
    0
    Какие пары 11го,какие 12го апреля,если по списку то не очень(в смысле кого смотреть).
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    pulse240
    online
      pulse240, 17.03.2017 13:43
    0
    У всех есть шансы пройти дальше и это радует ))
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    kot-7
    online
    kot-7, 17.03.2017 13:46
    0
    NATSGUL, 17.03.2017 13:39
    kot-7, 17.03.2017 13:37
    Ну где же ты natsgul,все ветки до жеребьевки в нытье.На пару Лестер -Реал квартиру поставил?

    Ныть не я должен, а ты. В кое то веки Реалу поставили сильного соперника, а не слабого. Они то хоть играть смогут против такого? А то с непривычки всякое может быть
    Не знаю кто там должен,делаешь это ты постоянно,может после этого жребия оно прекратиться,хотя вряд ли)).За нас не переживай,сыграем нормально,соперника знаем,обыгрывали.
    Ссылка
    pulse240
    online
      pulse240, 17.03.2017 13:47
    0
    hoffenheim, 17.03.2017 13:41
    4 самых сильных играют между собой... как и 4 самых слабых(
    нет, это и классно (в плане не берусь судить ни по одному матчу чей-то проход дальше), но и два гранда выбывают рановато.
    больше того - кто готов поставить 1000$ на чей-либо проход дальше?)))
    думаю ВО ВСЕХ парах будут практически равные коэфициенты (с поправкой на игры дома)
    Я лично не считаю Юви круче того же Атлетико, который дважды за три года доходил до финала.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.03.2017 13:49
    0
    хороший расклад....
    по чеснаку лягло
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