Лига чемпионов: Бавария сыграет с Реалом, Ювентус с Барселоной

да просто на проход барсы большое бабло поставили вот им и судьи помогли

хороший расклад....по чеснаку лягло

Я лично не считаю Юви круче того же Атлетико, который дважды за три года доходил до финала.

Не знаю кто там должен,делаешь это ты постоянно,может после этого жребия оно прекратиться,хотя вр...

У всех есть шансы пройти дальше и это радует ))