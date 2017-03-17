Лига чемпионов: Бавария сыграет с Реалом, Ювентус с Барселоной

В пятницу штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевку провел экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш. Легендарный бомбардир сказал, что ждет жесткой конкуренции на этом этапе соревнований.
Лига чемпионов. 1/4 финала
«Атлетико» – «Лестер»
«Боруссия» Дортмунд – «Монако»
«Бавария» – «Реал»
«Ювентус» – «Барселона»
Первые матчи четвертьфинала состоятся 11-го и 12-го апреля, ответные пройдут 18-го и 19-го апреля.
Финал состоится 3-го июня в Кардиффе.
Источник — Sport.ua
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Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу достался нормальный соперник. Бай бай королевичи )))Смешно
Никапельки. Помоему никто так часто и эффективно не выбивает Реал из ЛЧ как Бавария
karaim2011, 17.03.2017 13:18 Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу достался нормальный соперник. Бай бай королевичи )))Смешно Никапельки. Помоему никто так часто и эффективно не выбивает Реал из ЛЧ как Бавария
Может Реал часто и эффективно выбивает Баварию?7-0 последняя встреча,если не ошибаюсь.
К черту такой жребий, первые две пары, по-рейтингу намного ниже чем «Бавария» – «Реал»«Ювентус» – «Барселона»
Зато сравнительно равные соперники а не избиение младенцев
Виталий Лабик, 17.03.2017 13:21 karaim2011, 17.03.2017 13:18 Виталий Лабик, 17.03.2017 13:16 Ура .. наконец то Реалу д,,,
Он, вероятно, имел ввиду, что в сравнении с другими командами Бавария еще иногда имее шанс выбивать Реал))
Ну если так...
нет, это и классно (в плане не берусь судить ни по одному матчу чей-то проход дальше), но и два гранда выбывают рановато.
больше того - кто готов поставить 1000$ на чей-либо проход дальше?)))
думаю ВО ВСЕХ парах будут практически равные коэфициенты (с поправкой на игры дома)
Ну где же ты natsgul,все ветки до жеребьевки в нытье.На пару Лестер -Реал квартиру поставил?
Ныть не я должен, а ты. В кое то веки Реалу поставили сильного соперника, а не слабого. Они то хоть играть смогут против такого? А то с непривычки всякое может быть
нет, это и классно (в плане не берусь судить ни по одному матчу чей-то проход дальше), но и два гранда выбывают рановато.
больше того - кто готов поставить 1000$ на чей-либо проход дальше?)))
думаю ВО ВСЕХ парах будут практически равные коэфициенты (с поправкой на игры дома)
по чеснаку лягло
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