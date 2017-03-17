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В ФФУ ожидают профицит бюджета

Доходы организации на три миллиона гривен превысили расходы

  • 17.03.2017 12:53
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ФК Таврия. Сергей Куницын
© ФК Таврия. Сергей Куницын

Вчерашнее заседание Исполкома ФФУ использовали для планирования 2017 года, в котором в Федерации Футбола ожидают профицит бюджета.

Сергей Куницын, вице-президент ФФУ:

- Во-первых, рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся – получается даже, что расходов будет на три миллиона меньше, чем доходов. Львиная доля, 40 %, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных.

Источник — ТК Футбол

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