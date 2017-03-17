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Анте ЧАЧИЧ: «Шевченко вдохнул в сборную Украины новую жизнь»

Наставник национальной команды Хорватии поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2018

  • 17.03.2017 12:29
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croatiansports.com. Анте Чачич
© croatiansports.com. Анте Чачич

Чем ближе 24 марта, день, когда на поле загребского Максимира сойдутся сборные Хорватии и Украины, тем больше разнообразной информации о поединке появляется в самых разных источниках. Естественно, ценнейшей является та, которая исходит непосредственно от будущих участников сражения. А поскольку, большинство из них сейчас озабоены клубными делами, отдуваться приходится наставникам. На этот раз, главный тренер клетчатых Анте Чачич побывал в гостях радиостанции Media Servis.

— Вы уже знаете, какую команду получите после выходных?
— Представляю… Значительная часть из футболистов, вызванных на матч с Украиной, находятся в отличном состоянии. Они возбуждены и счастливы получить очередную возможность сыграть в составе сборной.

— Хорватия — лидер группы. Украина отстает на два очка, а Исландия — на три. Матч 24-го числа — решающий?
— Он будет очень сложным. Мы уже сыграли с Турцией и Исландией. Теперь нам предстоит встреча с еще одним претендентом на путевку на ЧМ-2018. Андрей Шевченко вдохнул в сборную Украины новую жизнь. У этой команды сейчас хорошее настроение. Восемь очков, ни одного поражения… Мы должны быть очень осторожными.

— Калинич — на острие атаки, Манджукич — на левом фланге. Фантастика?
— Нет. Это один из немногих вариантов решения проблемы отсутствия Ивана Перишича. Никола находится в великолепной форме, а для Марио далеко не новость действовать на позиции левого атакующего полузащитника. Эта версия состава самая крутая на матч против Украины, но посмотрим, что произойдет на самом деле…

Источник — zbirna.com

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