Вячеслав ШЕВЧУК: «Шахтер еще не набрал привычный игровой ритм»

Бывший защитник «горняков» Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящего матча «Шахтера» с «Олимпиком».

- Как бы громко это ни звучало, но «Шахтер» на данный момент очень сильно отличается от других команд чемпионата. Поэтому в поединке с «Олимпиком» многое будет зависеть от настроя игроков. Все-таки 16 очков отрыва от второго места может привнести в действия ребят какую-то расслабленность. Но, зная, что в первом круге подопечные Романа Санжара сумели отобрать очки, «горняки» будут максимально мотивированы на победу. Что касается «Олимпика», то команда демонстрирует неплохой футбол, который позволил ей по итогам первого этапа попасть в первую шестерку. Сейчас клуб, находясь на пятом месте, претендует на путевку в Лигу Европы.

- «Олимпику» по силам попасть в еврокубки?

- Мне кажется, вполне.

- Какой игры в пятницу стоит ожидать от подопечных Романа Санжара?

- Думаю, как и в прошлом матче, «Шахтер» будет действовать первым номером, в то время как «Олимпик» постарается проводить острые контрвыпады и максимально использовать стандартные положения.

- Заметно ли на игровом рисунке «горняков» отсутствие Фреда и Дентиньо?

- На мой взгляд, нет. В «Шахтере» собрано много квалифицированных футболистов, которые способны достойно заменить выбывших. Поэтому сейчас есть возможность дать поиграть другим исполнителям. В центре могут выйти и Максим Малышев, в последних матчах опустился чуть назад Виктор Коваленко. Можно попробовать еще молодого Славу Танковского. Тем более сейчас такое время, когда нет особой напряженности и тревоги за результат, и можно дать шанс проявить себя кому-то другому, провести кое-какие эксперименты.

- На открытой тренировке Дарио Срна сказал, что ему очень нравится «Олимпик» и в чемпионате Украины, помимо, понятное дело, «Шахтера», он также болеет и за эту команду. Есть ли у вас симпатия к другим клубам?

- Я поддерживаю и болею только за одну команду. Я также очень хорошо знаком с президентом «Олимпика», генеральным директором, тренером, уважаю их работу. Но мои симпатии принадлежат лишь одному клубу – «Шахтеру».

- Вашей бывшей команде пока довольно тяжело даются матчи в Харькове. В чем, на ваш взгляд, причина?

- Это обычное стечение обстоятельств. В первой части сезона «Шахтер» демонстрировал потрясающий уровень футбола, и проводил матчи чемпионата и Лиги Европы словно на одном дыхании. Сейчас результат дается труднее. Видимо, сказывается большая зимняя пауза. Команда, похоже, еще не набрала тот ритм, игровой тонус, который мы все привыкли видеть.

Напомним, что матч «Шахтер» - «Олимпик» пройдет в Харькове 17 марта. Начало игры в 19:00.