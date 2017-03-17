Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Загребе рассчитываем на положительный результат»

После презентации нового технического спонсора наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

- Этот год начинается для сборной против очень хорошей команды – сборной Хорватии. Я и мои помощники провели большой объем работы, посещая сборы команд и просматривая матчи.

- В расширенном списке на матч с Хорватией 35 футболистов – это аванс для некоторых игроков?

- Это кандидаты в сборную, которых мы рассматриваем. Мы выберем из этого числа 25-26 игроков. Благодаря тому, что клубы пошли навстречу сборной, мы организовали микросбор в Австрии. Собираемся завтра утром, а в обед отправляемся в Австрию. Легионеры приедут в воскресенье-понедельник. Я не изменяю своим принципам – всегда вызываю много игроков.

- Матчи «Шахтера» и «Динамо» в этом туре сместили на пятницу, а «Заря» сыграет в воскресенье. Значит ли это, что вы рассчитываете на игроков луганского клуба?

- В списке игроки «Зари» есть. Футболисты, которые будут вызываться из клубов, которые играют в воскресенье, присоединятся к сборной в понедельник.

- Как прокомментируете прогресс Руслана Малиновского?

- Он стабильно играет в клубе. Считаю, Руслан заслужил вызов в сборную Украины.

- У сборной есть проблемы с левым флангом обороны, но вы не обращаете внимание на Костевича. Почему?

- Костевич не входит в список на игру с Хорватией. Это не значит, что мы за ним не смотрим. Будет показывать хорошую игру – двери для него будут открыты.

- Манджукич – самый опасный игрок в составе Хорватии?

- Он изменил позицию. В «Ювентусе» он играет слева, в сборной – в центре нападения. Надеюсь, у них будут потери до матча с нами.

- Была информация, что Ракицкий может пропустить матч с Хорватией из-за травмы…

- Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» – он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации.

- Вызов Зозули – это политический момент?

- Роман – важный игрок для сборной Украины. То, что с ним произошло – это больное место для всех нас. Мы вызываем его, чтобы поддержать и дать ему шанс проявить себя.

- На какой результат рассчитываете в Загребе?

- На положительный. Понятно, что это не поражение.

- В сборную вызван Шепелев, но не получил вызов Караваев…

- Стараемся, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Караваев играет на позиции Ярмоленко, Петряка, Цыганкова, Коноплянки. Я с ним разговаривал. У него есть небольшие проблемы в клубе. Пожелал ему удачи. Мы на него рассчитываем в будущем.

- Анте Чачич сказал, что главная проблема – отсутствие игровой практики у легионеров?

- Отсутствие игровой практика – одна из проблем. Есть также и проблема левого фланга – Соболь дисквалифицирован и не сыграет с хорватами. Но у нас есть конкуренция в команде.

- Можете назвать игроков, которые будут играть?

- Нет. Вечером могу назвать игроков, которые будут готовиться. Сейчас не могу дать такой ответ.

- Кого выделите по матчам в чемпионате?

- Никого выделять не буду. На каждого мы рассчитываем. Кто будет лучше готов – тот и будет играть.