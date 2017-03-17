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Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Загребе рассчитываем на положительный результат»

Главный тренер сборной Украины рассказал о подготовке к поединку отбора на ЧМ-2018 против Хорватии

  • 17.03.2017 12:05
  • 1219 просмотров
  • 10 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

После презентации нового технического спонсора наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

- Этот год начинается для сборной против очень хорошей команды – сборной Хорватии. Я и мои помощники провели большой объем работы, посещая сборы команд и просматривая матчи.

- В расширенном списке на матч с Хорватией 35 футболистов – это аванс для некоторых игроков?
- Это кандидаты в сборную, которых мы рассматриваем. Мы выберем из этого числа 25-26 игроков. Благодаря тому, что клубы пошли навстречу сборной, мы организовали микросбор в Австрии. Собираемся завтра утром, а в обед отправляемся в Австрию. Легионеры приедут в воскресенье-понедельник. Я не изменяю своим принципам – всегда вызываю много игроков.

- Матчи «Шахтера» и «Динамо» в этом туре сместили на пятницу, а «Заря» сыграет в воскресенье. Значит ли это, что вы рассчитываете на игроков луганского клуба?
- В списке игроки «Зари» есть. Футболисты, которые будут вызываться из клубов, которые играют в воскресенье, присоединятся к сборной в понедельник.

- Как прокомментируете прогресс Руслана Малиновского?
- Он стабильно играет в клубе. Считаю, Руслан заслужил вызов в сборную Украины.

- У сборной есть проблемы с левым флангом обороны, но вы не обращаете внимание на Костевича. Почему?
- Костевич не входит в список на игру с Хорватией. Это не значит, что мы за ним не смотрим. Будет показывать хорошую игру – двери для него будут открыты.

- Манджукич – самый опасный игрок в составе Хорватии?
- Он изменил позицию. В «Ювентусе» он играет слева, в сборной – в центре нападения. Надеюсь, у них будут потери до матча с нами.

- Была информация, что Ракицкий может пропустить матч с Хорватией из-за травмы…
- Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» – он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации.

- Вызов Зозули – это политический момент?
- Роман – важный игрок для сборной Украины. То, что с ним произошло – это больное место для всех нас. Мы вызываем его, чтобы поддержать и дать ему шанс проявить себя.

- На какой результат рассчитываете в Загребе?
- На положительный. Понятно, что это не поражение.

- В сборную вызван Шепелев, но не получил вызов Караваев…
- Стараемся, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Караваев играет на позиции Ярмоленко, Петряка, Цыганкова, Коноплянки. Я с ним разговаривал. У него есть небольшие проблемы в клубе. Пожелал ему удачи. Мы на него рассчитываем в будущем.

- Анте Чачич сказал, что главная проблема – отсутствие игровой практики у легионеров?
- Отсутствие игровой практика – одна из проблем. Есть также и проблема левого фланга – Соболь дисквалифицирован и не сыграет с хорватами. Но у нас есть конкуренция в команде. 

- Можете назвать игроков, которые будут играть?
- Нет. Вечером могу назвать игроков, которые будут готовиться. Сейчас не могу дать такой ответ.

- Кого выделите по матчам в чемпионате?
- Никого выделять не буду. На каждого мы рассчитываем. Кто будет лучше готов –  тот и будет играть.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dream_arch
    online
    dream_arch, 17.03.2017 12:40
    +1
    "Надеюсь, у них будут потери до матча с нами."
    что это значит? он желает травмы игрокам хорватов? хмм

    объективно я очень надеюсь на ничью, учитываю ситуацию на данный момент это будет большим успехом.
    Ссылка
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 17.03.2017 12:45
    0
    Будет очень хорошо, если наша сборная наберёт очки в Загребе, хотя честно говоря, я не понимаю, зачем нам играть матчи отбора, если ещё не решено в случае успеха поедем мы в Россию или нет.
    Ссылка
    dream_arch
    online
    dream_arch, 17.03.2017 12:55
    0
    Am-Shegar, 17.03.2017 12:45
    я не понимаю, зачем нам играть матчи отбора, если ещё не решено в случае успеха поедем мы в Россию или нет.
    Лично я считаю если попадём то ехать нужно в любом случае и пускай только попробуют там что-то сделать нашим сборникам или болельщикам, сразу подавать иски и жалобы на организацию турнира что бы русские понесли как можно большие финаносовые и репутационные потери.
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 17.03.2017 13:13
    -1
    Не програти з великим рахунком...?
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    adekvatenko
    online
      adekvatenko, 17.03.2017 13:18
    -1
    На помойке от Шурика читаю : "Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может не сыграть за сборную Украины против Хорватии в следующую пятницу в Загребе.Игрок не попал в число донетчан, прибывших накануне в Харьков на матч чемпионата Украины против «Олимпика», который станет последним перед сбором национальной команды. "
    По факту : "- Была информация, что Ракицкий может пропустить матч с Хорватией из-за травмы…
    - Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» – он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации."

    Вот что за сайт такой ! Лишь бы пукнуть ,а там ... Впрочем какой клуб ,такой и сайт !
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 17.03.2017 13:18
    0

    Питання по зозулі, це край, слів нема.
    У караваєв теж проблеми у клубі, та його чомусь не викликали.
    Ссылка
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 17.03.2017 13:18
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Am-Shegar, 17.03.2017 12:45
    Будет очень хорошо, если наша сборная наберёт очки в Загребе, хотя честно говоря, я не понимаю, зачем нам играть матчи отбора, если ещё не решено в случае успеха поедем мы в Россию или нет.
    ти країни часом для себе не попутав орда коса?
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 17.03.2017 13:19
    -2
    Капєц, мутний шева щось мутить.
    Ссылка
    Am-Shegar
    online
      Am-Shegar, 17.03.2017 13:41
    +1
    Некоторые читатели свирепеют видя возле моего ника российский флаг. Вношу ясность, я в России вынужденно, ухаживаю за своими старыми и больными родителями. Сам я живу в Сумской области, поэтому называю сборную Украины нашей сборной и пспорт имею гражданина Украины и менять его не собираюсь.
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 17.03.2017 13:50
    0
    И не слова о проблемах в защите. Ше у нас вызвано 4 централтных защитника и они все дырявые. Ракицкий проигрывает силовую борьбу. Ордец труситься такое чувство что человеку всегда хочется писять. Кучер это человека-лажа, сколько он привез уже за месяц. Кривцов лавочник и позиционно просто слабый.
    Если ты говоришь о зозуле мол надо поддержать, почему также нельзя поддержать женю хачериди, потому что женя не участвует в волонтерском движении???.
    Блин тут самый важный матч за год, а мы как всегда 25 лет слушаем верхушек кого надо вызывать а кого нет.
    Потом же на циганык и Денисов тв осенью 2017 мы будем вспоминать блин ну почему же мы тогда не вызвали в сборную одного из лучших защитников страны и европы.
    Нихрена мы за 25 лет не меняемся, как был бардак, так он и остается.
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