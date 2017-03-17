Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Загребе рассчитываем на положительный результат»

После презентации нового технического спонсора наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.
- Этот год начинается для сборной против очень хорошей команды – сборной Хорватии. Я и мои помощники провели большой объем работы, посещая сборы команд и просматривая матчи.
- В расширенном списке на матч с Хорватией 35 футболистов – это аванс для некоторых игроков?
- Это кандидаты в сборную, которых мы рассматриваем. Мы выберем из этого числа 25-26 игроков. Благодаря тому, что клубы пошли навстречу сборной, мы организовали микросбор в Австрии. Собираемся завтра утром, а в обед отправляемся в Австрию. Легионеры приедут в воскресенье-понедельник. Я не изменяю своим принципам – всегда вызываю много игроков.
- Матчи «Шахтера» и «Динамо» в этом туре сместили на пятницу, а «Заря» сыграет в воскресенье. Значит ли это, что вы рассчитываете на игроков луганского клуба?
- В списке игроки «Зари» есть. Футболисты, которые будут вызываться из клубов, которые играют в воскресенье, присоединятся к сборной в понедельник.
- Как прокомментируете прогресс Руслана Малиновского?
- Он стабильно играет в клубе. Считаю, Руслан заслужил вызов в сборную Украины.
- У сборной есть проблемы с левым флангом обороны, но вы не обращаете внимание на Костевича. Почему?
- Костевич не входит в список на игру с Хорватией. Это не значит, что мы за ним не смотрим. Будет показывать хорошую игру – двери для него будут открыты.
- Манджукич – самый опасный игрок в составе Хорватии?
- Он изменил позицию. В «Ювентусе» он играет слева, в сборной – в центре нападения. Надеюсь, у них будут потери до матча с нами.
- Была информация, что Ракицкий может пропустить матч с Хорватией из-за травмы…
- Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» – он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации.
- Вызов Зозули – это политический момент?
- Роман – важный игрок для сборной Украины. То, что с ним произошло – это больное место для всех нас. Мы вызываем его, чтобы поддержать и дать ему шанс проявить себя.
- На какой результат рассчитываете в Загребе?
- На положительный. Понятно, что это не поражение.
- В сборную вызван Шепелев, но не получил вызов Караваев…
- Стараемся, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Караваев играет на позиции Ярмоленко, Петряка, Цыганкова, Коноплянки. Я с ним разговаривал. У него есть небольшие проблемы в клубе. Пожелал ему удачи. Мы на него рассчитываем в будущем.
- Анте Чачич сказал, что главная проблема – отсутствие игровой практики у легионеров?
- Отсутствие игровой практика – одна из проблем. Есть также и проблема левого фланга – Соболь дисквалифицирован и не сыграет с хорватами. Но у нас есть конкуренция в команде.
- Можете назвать игроков, которые будут играть?
- Нет. Вечером могу назвать игроков, которые будут готовиться. Сейчас не могу дать такой ответ.
- Кого выделите по матчам в чемпионате?
- Никого выделять не буду. На каждого мы рассчитываем. Кто будет лучше готов – тот и будет играть.
Источник — Sport.ua
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что это значит? он желает травмы игрокам хорватов? хмм
объективно я очень надеюсь на ничью, учитываю ситуацию на данный момент это будет большим успехом.
По факту : "- Была информация, что Ракицкий может пропустить матч с Хорватией из-за травмы…
- Я смотрел вчера тренировку «Шахтера» – он занимался в общей группе. У меня пока нет по нему информации."
Вот что за сайт такой ! Лишь бы пукнуть ,а там ... Впрочем какой клуб ,такой и сайт !
Питання по зозулі, це край, слів нема.
У караваєв теж проблеми у клубі, та його чомусь не викликали.
Если ты говоришь о зозуле мол надо поддержать, почему также нельзя поддержать женю хачериди, потому что женя не участвует в волонтерском движении???.
Блин тут самый важный матч за год, а мы как всегда 25 лет слушаем верхушек кого надо вызывать а кого нет.
Потом же на циганык и Денисов тв осенью 2017 мы будем вспоминать блин ну почему же мы тогда не вызвали в сборную одного из лучших защитников страны и европы.
Нихрена мы за 25 лет не меняемся, как был бардак, так он и остается.
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