Сергей НАГОРНЯК: «Гладкий в Карпатах находит свою отдушину»

Один з провідних українських експертів Сергій Нагорняк детально проаналізував виступи «Карпат» у новому році і поділився очікуваннями від сьогоднішнього поєдинку на «Дніпро-Арені».

ПРО МАТЧ «ДНІПРО» – «КАРПАТИ»

Однозначно цей двобій обіцяє бути цікавим і перебіг подій на полі важко передбачити. «Карпати» виграли у двох матчах поспіль, «Дніпро» також йде без поразок і двічі поділив очки з суперниками. У господарів багато молоді у складі, львів’яни зараз мають у своєму розпорядженні більш досвідчених гравців: Гладкого, Голодюка, Худоб’яка, Ксьонза. У дніпрян за виключенням Руслана Ротаня, вікових гравців небагато. Зараз у нас такий чемпіонат, щоб будь-яка команда може подарувати сюрприз і неочікувано перемогти. Мабуть, за винятком «Шахтаря».

ПРО «КАРПАТИ» У 2017-му

Перша гра видалася не найкращою – в Одесі матч міг закінчитися вже на 15-й хвилині. З іншої сторони, в кінці зустрічі гості могли здобути непоганий результат. У другому матчі до Львова приїхала «Олександрія» після розгромної домашньої перемоги. На «Арені Львів» була бойова гра, підсумок якої вирішив класний гол Ігоря Худоб’яка. Перемога над «Волинню»? Не показник, адже кістяк команди з Луцька становлять дуже молоді хлопці. Цікаво було б подивитися на «Карпати» на фоні команд з верхньої частини турнірної таблиці.

ПРО МОЛОДЬ «КАРПАТ»

Передусім варто зауважити, що «зелено-білих» не варто називати молодою командою. Так, є кілька молодих виконавців: Кльоц, Лобай, Гуцуляк. У «Дніпрі» команда молодша, хоча теж вистачає досвідчених гравців. Взяти до прикладу Ротаня, Польового чи Адамюка. Разом з тим є молоді Довбик, Кочергін, Баланюк, яким по 20 років. Кожен футболіст індивідуальний і може розкритися у різному віці.

ПРО РОБОТУ ОЛЕГА ДУЛУБА

Минули перші тренувальні збори під керівництвом нового тренера. Головна зміна – перехід на гру у три захисники. Велике значення для команди має присутність у складі Павла Ксьонза. Якщо він грає, то є швидкість і креатив. Це було помітно у грі з «Волинню». Вважаю, що достатньо нових класних футболістів у розпорядженні Дулуба. Ті ж Гладкий, Матвієнко і Філімонов суттєво допоможуть львів’янам.

ПРО ВОРОТАРСЬКУ ПОЗИЦІЮ

Євген Боровик володіє величезним досвідом. Можливо, саме його не вистачало Мисаку і Підківці. Певною мірою хлопцям бракувало стабільності. Це хороші воротарі, але, як на мене, потрібно було довірити місце у воротах комусь одному. Не у двох-трьох матчах, а протягом тривалого періоду часу. Це додало б комусь із них впевненості. Хоча тренери мають кращу можливість спостерігати за тренувальним процесом і приймали правильні рішення.

ПРО ОЛЕКСАНДРА ГЛАДКОГО

Цей нападник знаходить в «Карпатах» свою віддушину. В «Дніпрі» у нього не склалося, не повністю розкрився він у «Шахтарі». Варто згадати навіть перший прихід Гладкого до Львова. Він тут відновився, здобув впевненість почав забивати. Зараз знову відбувається цей процес. Коли ти граєш у «Шахтарі» чи «Динамо», то вимоги там інші. Він постійно перебуває під тиском і треба тримати рівень. У Львові Олександру трохи легше.

ПРО ІГОРЯ ХУДОБ’ЯКА

Це беззаперечний лідер команди. Треба віддати належне цьому гравцю. Особливо помітна його роль у перших матчах 2017-го. Худоб’як просто веде за собою партнерів. Зараз Ігор дуже добре виглядає на полі.