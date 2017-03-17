ФФУ представила новую форму сборной Украины

Руководство Федерации футбола Украины во главе с Андреем Павелко представило нового технического спонсора сборной Украины, компанию Joma, которая разработала для национальной команды нашей страны эксклюзивную форму.
В этой экипировке команда Андрея Шевченко проведет свой следующий матч в отборе на ЧМ-2018 против Хорватии и все последующие поединки отбора. Напомним, что ранее техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas.
Источник — Sport.ua
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ДНО!!!!
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