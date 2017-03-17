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ФФУ представила новую форму сборной Украины

Для команды Андрея Шевченко разработали эксклюзивный дизайн экипировки

  • 17.03.2017 11:33
  • 2228 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua
Руководство Федерации футбола Украины во главе с Андреем Павелко представило нового технического спонсора сборной Украины, компанию Joma, которая разработала для национальной команды нашей страны эксклюзивную форму.
 
В этой экипировке команда Андрея Шевченко проведет свой следующий матч в отборе на ЧМ-2018 против Хорватии и все последующие поединки отбора. Напомним, что ранее техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas.



 

Источник — Sport.ua

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Проголосовали — 69 Результаты опроса
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Комментарии
    minke
      minke, 17.03.2017 11:38
    +2
    Не в форме дело... Абы играли. К, сожалению, это -максимум на данный момент.
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    DaPSer
      DaPSer, 17.03.2017 11:44
    +1
    Старую уже сносили?
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    rokkino
    rokkino, 17.03.2017 11:50
    -26
    опять вышиванка.Напишите еще,героям слава
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    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 17.03.2017 11:51
    +1
    Решили вернуть 2006 полосами по бокам. А так, форма, конечно, отвратная: явный перебор элементов.
    Ссылка
    pike1
      pike1, 17.03.2017 11:54
    +3
    а почему в голосовании нету пункта "без разницы, был бы результат"

    или пункт: "снова отмывают бабки"
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    space1961
    space1961, 17.03.2017 11:56
    -1
    rokkino, 17.03.2017 11:50
    опять вышиванка.Напишите еще,героям слава
    а,что тебе не нравится?может лучше надо было,броллера двухголового нахирячить,который у тебя во лбу горит?
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    IMBAKULA
    online
      IMBAKULA, 17.03.2017 11:58
    -1
    Таке... Ну чому не Nike?
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    H4des
    online
      H4des, 17.03.2017 12:08
    -10
    IMBAKULA, 17.03.2017 11:58
    Таке... Ну чому не Nike?
    Того шо с найками отмыть бабок не получиться, а джома дешевая, а по смете как найк.
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    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 17.03.2017 12:12
    -5
    Только у меня такое ощущение, что ее пошили на Хмельницком базаре? Не аккуратно, сшито кое-как + дизайн: наляпано как попало...
    оценил бы на 3,5 по 10 бальной шкале.
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    Local78
    online
      Local78, 17.03.2017 12:15
    -6
    Форма ніяка, якраз по рівню нашого футболу.
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    petruha0104@gmail.com
    online
      petruha0104@gmail.com, 17.03.2017 12:15
    +2
    Господииии, как же вы бесите, вечно чем то не довольны. То форма им не такая то еще что то!!! Да оторвите вы свою сраку от кресла и зделайте что нибудь полезное!!! Комментаторы херовы!!!!
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    ss87
    online
      ss87, 17.03.2017 12:18
    0
    На Адидас уже денег не хватает)))) Решили использовать пошитую в подвале Джому))) Вы посмотрите на нее - она же страшная с виду и отвратительная по качеству (даже по фото видно).
    ДНО!!!!
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