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Андрей ШЕВЧЕНКО: Первый экзамен для новой формы предстоит 24-го марта

Наставник «сине-желтых» поделился впечатлениями о новой форме сборной Украины

  • 17.03.2017 11:33
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о новом техническом спонсоре украинских сборных команд, которым стала испанская фирма Joma.
 
«Joma – один из ведущих производителей экипировки в мире. Очень рад, что мы будем сотрудничать с этой маркой. Приглашаем вас в нашу семью. Первый экзамен в новой форме нам предстоит уже 24-го марта в поединке со сборной Хорватии. Посмотрим, насколько прочны швы на нашей новой форме», - сказал Шевченко.

Источник — Sport.ua

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