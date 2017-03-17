Андрей ШЕВЧЕНКО: Первый экзамен для новой формы предстоит 24-го марта

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о новом техническом спонсоре украинских сборных команд, которым стала испанская фирма Joma.
«Joma – один из ведущих производителей экипировки в мире. Очень рад, что мы будем сотрудничать с этой маркой. Приглашаем вас в нашу семью. Первый экзамен в новой форме нам предстоит уже 24-го марта в поединке со сборной Хорватии. Посмотрим, насколько прочны швы на нашей новой форме», - сказал Шевченко.
Источник — Sport.ua
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