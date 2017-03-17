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У сборной Украины будет уникальный дизайн игровой формы

Вице-президент ФФУ Олег Шкреба – о новой форме сборной Украины

  • 17.03.2017 11:27
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Sport.ua. Олег Шкреба
© Sport.ua. Олег Шкреба
На презентации нового технического партнера ФФУ с вступительным словом выступил вице-президент Федерации Олег Шкреба.
 
- Президент ФФУ (Андрей Павелко – авт.) провел переговоры практически со всеми производителями экипировки, - говорит Шкреба. - Предложение Joma стало наиболее привлекательным с экономической и социальной точки зрения. Компания пообещала сделать для сборной уникальный дизайн. Раньше только перед Евро-2012 был уникальный дизайн у сборной. Теперь у нас будет возможность создавать уникальный дизайн на каждый отборочный цикл.
 

Источник — Sport.ua

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