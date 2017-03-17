Андрей ПАВЕЛКО: «Joma обеспечит формой все сборные Украины»

Я конечно,не пессимист,но глядя наш состав,где одни лавочники,думаю,что Дарио,с жалостью это сказ...

Сарана только и умеет что языком ляпать.

На Адидас уже денег не хватает)))) Решили использовать пошитую в подвале Джому))) Вы посмотрите н...

Господииии, как же вы бесите, вечно чем то не довольны. То форма им не такая то еще что то!!! Да ...

Форма ніяка, якраз по рівню нашого футболу.

Только у меня такое ощущение, что ее пошили на Хмельницком базаре? Не аккуратно, сшито кое-как +...

Того шо с найками отмыть бабок не получиться, а джома дешевая, а по смете как найк.