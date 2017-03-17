Андрей ПАВЕЛКО: «Joma обеспечит формой все сборные Украины»

Президент ФФУ Андрей Павелко представил нового технического спонсора украинских сборных команд, которым стала испанская компания Joma.
«Сегодня для нашей федерации серьезный день. Мы не просто представляем технического спонсора, мы представляем партнера, который обеспечит все наши сборные формой индивидуального дизайна. Кроме того, каждый год на протяжении четырех лет технический спонсор будет передавать мячи нашим юным футболистам – это в сумме 72 тысячи мячей. Я благодарен нашему партнеру, который за короткий срок разработал дизайн формы. Надеюсь, в ближайшее время мы сделаем проект для поддержки детско-юношеского футбола», - сказал Павелко.
Источник — Sport.ua
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