Артем ФРАНКОВ: «У Реброва есть два варианта вернуть доверие»

Итак, «Динамо» и на полном серьезе. Собственно, тут ничего нового не скажешь. За последние полтора десятка лет вопросы по игровому и поведенческому кризису, способности тренера управлять командой и строить игру в клубе «Динамо» (Киев) возникали не раз и не два. Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Олег Блохин – все они рано или поздно подходили к такому рубежу, варьировался разве что уровень требований и размер кредита доверия. Когда-то оказалось достаточно двух домашних поражений подряд – 0:2 от «Шахтера» в чемпионате и 1:2 от «Трабзонспора» в квалификации ЛЧ; потом были «Тун» и притопленные 1:1 с «Ильичевцем»; 0:2 в Риме от «Ромы»; 0:2 от «Шерифа» в Тирасполе; 1:4 от ПСЖ в ЛЧ и 1:4 от «Шахтера» в Кубке с последующим отлетом в Москву; 4-е, рекордно низкое место в чемпионате.

Конечно, «помогали» и другие неудачи по ходу, осадок от которых копился – помните, как мы страшно переживали два подряд невыхода из группы ЛЧ в последний момент, в 2002-м и 2003-м, при диком, просто-таки дичайшем невезении? Сейчас за такую игру в таких группах мы носили бы игроков на руках и целовали в разные места, но всё течет, всё меняется. Происходит подвижка своеобразного динамовского «окна Овертона», и победы над рядовыми командами, которых раньше и не заметили бы, постепенно начинают восприниматься как подвиг, за который игроков и тренеров следует увенчивать лаврами и наделять дополнительными материальными благами. Беда всех тренеров в том, что они иногда не улавливают этих изменений – вот только что всё было хорошо и на тебя молились, а вот уже всё плохо и ты изгой, на которого брезгливо взирает последняя кузьма, не различающая Лобановского с Лобачевским и Михайленко с Михайличенко.

Случай Сергея Реброва особо показателен – Кубок на характере, чемпионство и недурное выступление в Лиге Европы, еще одно чемпионство и выход из группы ЛЧ, правда, с осадком (и титул, и авария в Кубке), наконец – полнейший провал в сезоне-2016/17 с этакой вишенкой в виде посещения Кировоградской области. Едва ли не главное – год бестолковых увещеваний игроков, что так нельзя, что мотивацию нужно изыскивать, что к внутренним соревнованиям нужно относиться профессионально при всей их убогости… Воз и ныне там, новых импульсов к его движению в избранном направлении не замечено.

Ребров вдобавок ко всему загнан в глухой имиджевый угол: всё, что было хорошего, списывается на работу Рауля Рианчо, «без которого сами видите что», всё плохое, а именно текущий сезон, разумеется, остается исключительно нынешнему тренеру – вкупе с антирекордом отставания от «Шахтера». Чтобы вырваться из этого тупика и вернуть себе поддержку болельщиков (а заодно, полагаю, и клуба), есть два варианта.

1. Малореальный, если не фантастический – команда начнет выигрывать всё подряд, трижды (Кубок!) смачно прибивая «Шахтер» и «Зарю», демонстрируя уверенную игру; основной аргумент «против» – чего бы это она вдруг, не говоря уж о том, что чемпионат всё равно вдрызг проигран; это мы еще не задумались как следует о перспективах прохождения с такой игрой квалификации Лиги чемпионов!

2. Еще более фантастический – если есть другие виновные (клуб, игроки и т. д., в частности, не продали тех, кого необходимо было продать), то об этом можно сказать и… Вылететь с работы еще вернее, чем в любом другом раскладе! Потому что так не принято.

Поле, «звездное» по-о-оле По-моему, в свете матча с «Зиркой» больше всего вывел из себя не столько результат – в общем-то, попривыкли к таким влетам, что в этом сезоне, что давным-давно (достаточно вспомнить, как Ребров не забил пенальти и дома попали Ахтырке), сколько легкая укоризна насчет качества газона. Реакция была более чем предсказуемой и яростной: а вы к чему ползимы на идеальных полях Марбельи готовились – к плей-офф ЛЧ, не иначе?! Для чего вывозить футболистов невесть куда, селить в роскоши, кормить на убой, отрабатывать какие-то тренировочные программы и подбирать спарринг-партнеров, если результатов нет от слова совсем?! Чисто деньги туда-сюда погонять и позволить посредникам слегка прибарахлиться на организации?! Никакого другого смысла не наблюдается, и ответить недоумевающему болельщику никто внятно не сможет. Вывод может быть только таков, что команда неплохо продолжила там отпуск. Поле… Техничный и сильный игрок остается таким в любых условиях, неровности газона не лишают его этого перевеса полностью, а где-то еще и подчеркивают!

Поле… Да как вам не совестно предъявлять подобные претензии, будучи игроком киевского «Динамо» и имея за собой звездные поколения игроков, которые готовились в грязи, зачастую играли в грязи и выигрывали в грязи! Которые проводили на базе и в разъездах 300 дней в году! В июле и августе вам жарко, в ноябре, декабре и феврале вам холодно, в остальное время – устало и мокро… А слабо в 40-градусную жару сыграть где-то на «бетоне» в Ташкенте или Алма-Ате? Когда судья явно гонит, с забитых битком трибун летит всякое говно, а после финального свистка принимаешь холодный душ и ложишься на пол автобуса – чтобы булыжником не прилетело ненароком. И всё это – за советские рубли, стабильные, но без Мальдив и Доминиканы! А на выходе – кто они и кто вы. Поле… Хотелось бы узнать, каким образом кочки заставляют демонстрировать полнейшую бездарность при достаточно тривиальных стандартах соперника.

Ошибки Рудько очевидны, но как быть с остальным – игроки «Динамо», оказывается, настолько безграмотны, что не знают, когда и какую стенку ставить, где и кому располагаться, какие зоны и кого прикрывать?! Эти вопросы – только и только к тренеру, мотивация тут совершенно ни при чем. Хотя, конечно, по отношению футболистов вопросы никуда не делись. Она, мотивация эта, в «Динамо» напоминает лампочку с плохим контактом – то вспыхнет ярким светом, например, если ее качнуть, то посветит мутно и недолго, то вовсе погрузит комнату в темноту и непроглядность. Дескать, ищи черных кошек, товарищ болельщик, самое время!

Настало время удивительных историй, тьфу, конкретных предложений, но я вынужден признать, что их у меня нет. Произносить нечто вроде «Игорь Суркис, ты сейчас обязан этого убрать и дать нам другого, опытного и хорошего, чтоб игроки по струнке ходили, а шахтеры трепетали – иначе мы не поймем!» и глупо, и как-то не в моем стиле – для таких предложений необходимо обладать всей полнотой информации о происходящем, но и тогда принятие решения довольно затруднительно. Легко рубить головы, сидя за столом и попивая горячительное, но всё становится на порядок сложнее, когда ты там, в этом вареве, далеко не всегда аппетитном и привлекательном. Вы любите хороший футбол? Тогда лучше вам не знать, как он порой делается. Мы с вами всё время говорим только о верхушке пирамиды – первой команде, которая во многих клубах существует отдельно от всего остального. В «Динамо», по идее, не так.

Молодежная и юношеская команды уверенно лидируют в своих первенствах, отвозя конкурентам 8 и 9 очков соответственно (во втором случае – по потерянным). Динамовцы прекрасно себя чувствуют в различных возрастных категориях ДЮФЛУ. Значит, база, ресурсы есть, их только нужно достойно, правильно использовать. Курс вроде как очевиден, а потому сформулирован и провозглашен… Беда в том, что даже ставка на молодых, так классно звучащая и выглядящая столь перспективной и необходимой, имеет разные лица – в том смысле, что разные персоны в клубе толкуют ее по-разному. Очень по-разному! Может быть, в этом и заключается главная стратегическая беда «Динамо» – помимо вполне очевидных экономических трудностей и тактических ляпов на марше. И вот тут я даю, наверное, единственный и вполне банальный совет. Если вы, президент, главный тренер, остальные менеджеры, согласны с вышесказанным – определяйтесь. Срочно определяйтесь! С «Барсы», что ли, пример возьмите, он явно не худший.

Видите, что Ребров способен претворить задуманное в цель, может вернуть управляемость коллектива, трудности же имеют объективное и не всегда тренерское объяснение – вперед и с песней, только не забудьте сказать нам об этом. Считаете, что нет – ищите, меняйте, никто не поверит, что замены нет никакой. Более того, уверены, что многие игроки так или иначе исчерпали себя в клубе – избавляйтесь, хватит уже мечтать о миллионах, которые невесть откуда и невесть за что должны свалиться, хватит уже переживать, что Ярмоленко не продали перед Евро! Да, ошиблись, но что теперь попишешь – чудеса сами знаете, где происходят… Мы, поймем новый провал, хотя будем всей душой мечтать, чтобы он не настал – лишь бы за ним маячила осознанная надежда. Мы спишем очередную порцию ошибок, тем более что другого выхода нет. Но мы никогда не поймем топтания на месте (тем более таком!), тумана, колебаний и непоследовательности. Не поймем и промедления – команда не производит впечатления управляемой, вмешательство необходимо. К сожалению, оно нужно было вчера, а не сегодня, но лучше поздно, чем вот это самое. Уж если решать – тогда решай! А если решил – за дело.