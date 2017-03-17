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Николай МАТВИЕНКО: «В сборную мечтает попасть каждый»

Защитник «Карпат» прокомментировал вызов в национальную команду Украины

  • 17.03.2017 10:48
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ФК Карпаты. Николай Матвиенко
© ФК Карпаты. Николай Матвиенко

Наприкінці минулого літа Павло Ксьонз отримав виклик до національної збірної України. Минуло трохи більше, ніж півроку і ще один карпатівець заслужив на запрошення до когорти найсильніших українських футболістів. Прекрасна гра 20-річного Миколи Матвієнка не залишилася поза увагою тренерів «синьо-жовтої» команди. Про свої перші враження від приємної звістки гравець львів’ян розповів Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Буквально щойно дізнався з Інтернету про виклик до збірної, – розповідає Матвієнко. – Мабуть, занадто рано про щось говорити. Це ж тільки розширений список. Я поки не спілкувався з тренерами головної команди країни. Тренерський штаб слідкує за всіма гравцями у багатьох поєдинках. Тим більше, у мене був досвід виступів за «молодіжку. Звичайно, кожен футболіст мріє потрапити до національної збірної. Заради цього щоденно наполегливо працюєш. «Карпати» провели два успішні матчі у новому році, про які у мене залишилися чудові враження. Особливо варто відмітити класну підтримку на «Арені Львів», – каже Микола.

«Я їхав до Львова, щоб допомогти новій команді і самому зростати в «Карпатах» як футболіст. Тут я отримую хороший досвід. Мені дуже приємно, що за мною слідкують. З таким тренером, як Олег Дулуб можна рости у професійному плані. В «Карпатах» чудовий колектив і я бачу, що у нас всіх є хороший потенціал», – вважає захисник.

«Моя перша збірна – U-15. Тоді і подумати про таке не міг. На цьому етапі далеко не заглядаєш, але певні проміжні цілі встановлюєш. Тому дуже приємно, що я отримав такий шанс. Чи вітали в команді? Ще не встигли (посміхається). Ми зараз перебуваємо у Дніпрі, я у своєму номері. Йду якраз на тренування і про все дізнаюся», – резюмував Матвієнко.

Источник — ФК Карпаты

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