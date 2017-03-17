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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мы с трудом проходили сквозь оборону Ростова»

Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о победе над российским клубом (1:0)

  • 17.03.2017 10:39
  • 625 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Ростов
© ФК Ростов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил игру «Ростова» в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Говоря об игре соперника, шведский футболист особо выделил действия ростовчан в обороне.

В четверг МЮ со счетом 1:0 одержал победу на домашнем стадионе, что позволило клубу выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента», - сказал Ибрагимович.

«Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали», - добавил он.

Форвард заявил, что ему не принципиально, с каким соперником сыграют «красные дьяволы» в следующей стадии плей-офф.

«Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой - побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», - сказал Ибрагимович.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Среди восьми оставшихся команд два представителя Бельгии - «Генк» и «Андерлехт», а также МЮ (Англия), «Сельта» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Шальке» (Германия), «Бешикташ» (Турция) и «Лион» (Франция).

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 17.03.2017 10:46
    +1
    ВЕЛИКЕ ДУКУЄМО від УКРАЇНИ що викинули останню орду колхозну з футбольного свята
    Ссылка
    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 17.03.2017 11:35
    +2
    Bogdan Bogdan, 17.03.2017 10:46
    ВЕЛИКЕ ДУКУЄМО від УКРАЇНИ що викинули останню орду колхозну з футбольного свята
    Как мне нравятся такие колхозаны-селюки. Да у них, в отличии от нас, шесть команд будет в еврокубках. Все, опередили они уже португалов.
    П.С. Следишь, не отрываясь, как у них корова сдохла, когда у нас сгорел сарай, и хата горит.
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