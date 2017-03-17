Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Мы с трудом проходили сквозь оборону Ростова»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил игру «Ростова» в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Говоря об игре соперника, шведский футболист особо выделил действия ростовчан в обороне.

В четверг МЮ со счетом 1:0 одержал победу на домашнем стадионе, что позволило клубу выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента», - сказал Ибрагимович.

«Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали», - добавил он.

Форвард заявил, что ему не принципиально, с каким соперником сыграют «красные дьяволы» в следующей стадии плей-офф.

«Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой - побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», - сказал Ибрагимович.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Среди восьми оставшихся команд два представителя Бельгии - «Генк» и «Андерлехт», а также МЮ (Англия), «Сельта» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Шальке» (Германия), «Бешикташ» (Турция) и «Лион» (Франция).