Александр КУЧЕР: «Срна сказал, Украина проиграет - 0:2»

В таких матчах на первое место выходит опыт, а капитан сборной Украины Александр Кучер входит в пятерку главных гвардейцев национальной команды из ныне действующих футболистов. Впрочем, свой разговор с защитником донецкого Шахтера мы начали с вопросов о делах клубных…

— Александр, с чего нужно начинать подведение предварительных итогов первого официального месяца года — с почти рекордного отрыва от Динамо в УПЛ или же с поражения от Сельты в Лиге Европы?

— Всегда хочется думать о хорошем, но в таком клубе, как Шахтер, ставятся только максимальные задачи. На международной арене мы их не выполнили, а в чемпионате Украины идем по графику. Хочется побеждать постоянно, но выигрывать абсолютно все матчи не может ни одна команда в мире. Мы проанализировали поражение от испанцев, это уже пройденный этап. Двигаемся дальше. Нам нужно выиграть золотые медали первенства и положить их в Кубок страны.

— Тяжело было наблюдать за противостоянием с испанцами со стороны?

— На лавочке всегда сложнее, чем на поле — это вам каждый футболист скажет. Нервов действительно потратил много.

— Особенно когда арбитр назначил пенальти?

— Конечно. Нападающий сознательно шел на эту точку, начал валиться раньше времени, искать касания с Андреем Пятовым. В динамике, может, и могло показаться, что это пенальти, но на повторе видно, что его там и близко не было. Очень неприятный момент.

— В чемпионате Украины вы пока побеждаете исключительно с минимальным счетом. Играете на нервах болельщиков?

— На своих тоже (улыбается). Конечно, нам хочется более уверенных побед. Нужно в первом тайме забивать два мяча, контролировать ход встречи и не доводить дело до нервной концовки, как это было в матчах с Ворсклой и Зарей. Впрочем, хорошо, что у нас есть терпение, и мы достойно выходим из таких сложных ситуаций.

— Можно не сомневаться, что непросто будет и в Загребе, где уже на следующей неделе многим футболистам Шахтера предстоит сыграть в составе сборной Украины. Для вас это наверняка будет главный поединок всей весны?

— Безусловно, игра с хорватами — одна из ключевых в отборочном турнире. Понимаю, что нам будет тяжело, но мы серьезно подготовимся, нам тоже нужны очки. Приложим максимум усилий.

— Для нас это даже лучше, что не мы, а соперники — фавориты матча?

— Думаю, не имеет никакого значения, кто фаворит. Повторюсь, мы хотим выйти из группы.

— С капитаном Шахтера Дарио Срной предстоящую встречу обсуждали?

— Так, шутим иногда. Хотя он на полном серьезе говорит, что Хорватия выиграет со счетом 2:0.

— Хорватские журналисты не исключают, что в основном составе клетчатых может появиться бывший нападающий Днепра Никола Калинич, против которого тебе не раз доводилось играть. Чем он тебе запомнился?

— Это настырный форвард, который одинаково полезно играет и ногами, и на втором этаже. Думаю, с ним будет непросто. Впрочем, как и с Марио Манджукичем. У хорватов хорошие нападающие, выступающие в ведущих европейских чемпионатах.

— В центре поля у клетчатых действуют Лука Модрич и Иван Ракитич. Как их можно остановить?

— Будем думать. У нас ведь тоже есть хорошие полузащитники — Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Руслан Ротань и другие ребята. Думаю, просто так они никому не уступят, будь то Модрич или Ракитич.

— Новый главный тренер сборной Украины назначил тебя капитаном команды. А ты помнишь, когда впервые примерил повязку?

— Мы играли с Андоррой на выезде, и в конце матча тренеры заменили Андрея Шевченко, который и переложил на меня функции капитана. Так что получается, что он уже дважды вручал мне повязку.

— Все футболисты говорят, что в сборной улучшилась атмосфера. Ты тоже так считаешь?

— Да, наш коллектив действительно стал дружнее и общительнее.