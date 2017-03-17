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Исмаили построил дом в Бразилии

Защитник донецкого «Шахтера» готовится к возвращению на родину

  • 17.03.2017 10:30
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Метки
ФК Шахтер. Исмаили
© ФК Шахтер. Исмаили
Бразильский защитник Шахтера Исмаили обзавелся шикарными апартаментами на родине. 27-летний футболист приобрел земельный участок в родном для него штате Мату-Гросу-ду-Сул общей площадью около 1,3 квадратных километра.
 
На нем для Исмаили уже фактически возведен роскошный двухэтажный особняк площадью 700 квадратных метров, в который входят тренажерный зал, зона отдыха, бассейн и поле для игры в футбол.
 
Отметим, Исмаили выступает в Шахтере с 2013 года.
 
В текущем сезоне бразилец является ключевым защитником команды, проведя в украинской Премьер-лиге 21 матч и отличившись 1 голом и 2 результативными передачами.
 

Источник — Шахта

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