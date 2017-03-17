Исмаили построил дом в Бразилии

Бразильский защитник Шахтера Исмаили обзавелся шикарными апартаментами на родине. 27-летний футболист приобрел земельный участок в родном для него штате Мату-Гросу-ду-Сул общей площадью около 1,3 квадратных километра.

На нем для Исмаили уже фактически возведен роскошный двухэтажный особняк площадью 700 квадратных метров, в который входят тренажерный зал, зона отдыха, бассейн и поле для игры в футбол.

Отметим, Исмаили выступает в Шахтере с 2013 года.

В текущем сезоне бразилец является ключевым защитником команды, проведя в украинской Премьер-лиге 21 матч и отличившись 1 голом и 2 результативными передачами.