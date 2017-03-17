Сергей ЯЩЕНКО: «Легкой прогулки для Шахтера не будет»

Бывший защитник «Шахтера» Сергей Ященко в донецком дерби отдает предпочтение лидеру чемпионата Украины.
— Мне кажется, что для «горняков» дерби пройдет в том же ключе, что и встреча с «Зарей». То есть, легкой прогулки у команды Паулу Фонсеки не предвидится. Доподлинно знаю, что «олимпийцы», заявившие о своих претензиях на зону еврокубков, со всей серьезностью настраиваются на поединок с лидером. И загодя выбрасывать «белый флаг» уж точно не собираются. Тем не менее поставлю на победу «Шахтера». Класс должен взять свое. Мой прогноз — 2:0, — сказал Ященко.
Источник — Footboom
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а что, кто то сомневается на кого тут надо ставить?
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