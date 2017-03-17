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Сергей ЯЩЕНКО: «Легкой прогулки для Шахтера не будет»

Экс-игрок «горняков» - о предстоящем матче команды против «Олимпика»

  • 17.03.2017 10:17
  • 54 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Сергей Ященко
© ФК Шахтер. Сергей Ященко
Бывший защитник «Шахтера» Сергей Ященко в донецком дерби отдает предпочтение лидеру чемпионата Украины.
 
— Мне кажется, что для «горняков» дерби пройдет в том же ключе, что и встреча с «Зарей». То есть, легкой прогулки у команды Паулу Фонсеки не предвидится. Доподлинно знаю, что «олимпийцы», заявившие о своих претензиях на зону еврокубков, со всей серьезностью настраиваются на поединок с лидером. И загодя выбрасывать «белый флаг» уж точно не собираются. Тем не менее поставлю на победу «Шахтера». Класс должен взять свое. Мой прогноз — 2:0, — сказал Ященко.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    diogendog
    online
      diogendog, 17.03.2017 10:28
    0
    Тем не менее поставлю на победу «Шахтера».
    _________________________________________
    а что, кто то сомневается на кого тут надо ставить?
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