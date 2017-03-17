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ФФУ представит нового технического партнера. LIVE

На вопросы журналистов ответит Андрей Шевченко

  • 17.03.2017 09:53
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ФФУ представит нового технического партнера. LIVE
На НСК «Олимпийский» состоится презентация нового технического партнера Федерации футбола Украины.
 
17 марта 2017 года, в 11:00 на главной спортивной и культурной арене страны – НСК «Олимпийский» (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, вход через ворота Западный 4 со стороны Троицкой площади), состоится презентация нового технического партнера Федерации футбола Украины.
 
Сразу после презентации состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Мероприятие будет транслироваться на официальном Youtube-канале Федерации футбола Украины.
 

Источник — НСК Олимпийский

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