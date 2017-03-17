ФФУ представит нового технического партнера. LIVE

На НСК «Олимпийский» состоится презентация нового технического партнера Федерации футбола Украины.
17 марта 2017 года, в 11:00 на главной спортивной и культурной арене страны – НСК «Олимпийский» (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, вход через ворота Западный 4 со стороны Троицкой площади), состоится презентация нового технического партнера Федерации футбола Украины.
Сразу после презентации состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Мероприятие будет транслироваться на официальном Youtube-канале Федерации футбола Украины.
Источник — НСК Олимпийский
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