Андрей ЗАВЬЯЛОВ: «Динамо не имеет права на осечку»

Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Завьялов не сомневается в успехе киевлян в матче с «Черноморцем».
— Локальную задачу — попадание в топ-шестерку — «моряки» выполнили и теперь могут позволить себе сыграть от души. В то же время «Динамо» продолжает гонку — правда, уже не золотую, а лигочемпионскую. Отрыв от «Зари», идущей по пятам киевлян, всего-то шесть очков, а это ничто, учитывая, сколько матчей командам играть во втором этапе чемпионата. Права на осечку подопечные Сергея Реброва не имеют. Должны обыгрывать таких соперников, как «Черноморец». Если, конечно, хотят финишировать не ниже второго места. Мой прогноз — 2:0, — сказал Завьялов.
Источник — Footboom
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