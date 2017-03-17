Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов идеально подходит на эту должность»

З такими *кучерами* в захисті може і більшє отримуємо в торбу. кучеру особисто нема що робити в з...

Так воно так і буде. Звичайно, ми могли б розраховувати на 3-2, в нашу користь, але.. хто буде за...

---И не только бананы и энергетики пьют и т.д.Но вопрос на площадке или в минуты отдыха на скамей...

Странно. Я думал они носятся так (хотя бы в Англии), что потом хочется выплюнуть желудок, а не со...

Во время перерыва не мог похавать?))