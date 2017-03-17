Андрей ПАВЕЛКО: «Протасов идеально подходит на эту должность»

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал назначение на пост технического директора ФФУ Олега Протасова.
- Олег Протасов – легенда украинского футбола – назначен техническим директором ФФУ. Появление этой должности – новый управленческий тренд, основанный на рекомендациях FIFA и UEFA, к которому сегодня в мире приковано особое внимание. К примеру, в ФИФА такой пост занимает Марко ван Бастен, а УЕФА ведёт переговоры с другим именитым экс-игроком. Таким прославленным ветераном является и наша гордость – Олег Протасов. Новый сотрудник ФФУ идеально подходит на должность технического директора: его послужной список и опыт отвечают всем требованиям, Протасов хорошо известен и пользуется авторитетом в мире, владеет иностранными языками и, уверен, сыграет важную роль в развитии украинского футбола и сотрудничестве ФФУ с зарубежными партнерами.
Источник — Sport.ua
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