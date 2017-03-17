Президент Ювентуса предстал перед антикоррупционным комитетом

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предстанет перед Антикоррупционным комитетом Италии. Сегодня эту информацию подтвердил Президент комитета Рози Бинди.

«Нас никогда не «прослушивали», не предъявляли каких-либо доказательств в отношении Президента «Ювентуса», никаких упоминаний о встрече - вообще ничего, - отметил адвокат «Ювентуса» Луиджи Кьяпетто. - Было два звонка от Президента в адрес директора по безопасности Алессандро Д'Анджело, а также еще шесть звонков, в которых люди говорили с Президентом о вещах, которые не имеют ничего общего с билетами. В любом случае, мы готовы и будем счастливы прояснить происходящее, посетив Антикоррупционный комитет.

Нужно разграничить то, что проиходило до июля 2016 года с тем, что происходило после, когда сотрудники «Юве» выступали свидетелями. Дело относится к Рокко Доминелло, которого сейчас судят за связи с «Ндрангетой» (преступная группировка), который утверждал, что наш директор по безопасности Алессандро Д'Анджело занимался распределением билетов на матчи и взаимоотношениями с фанатами. В какой-то момент Рокко Доминелло вышел на контакт с Д'Анджело - на тот момент этот человек не имел никакого криминального прошлого.

Не было никаких приглашений на свадьбу, крещение или что-либо еще. Алессандро Д'Анджело, директор по безопасности «Ювентуса», просто пообщался с человеком, который относился к Курве и не имел никакого криминального прошлого. Он понятия не имел о том, что общается с кем-то, кто не имеет отношения к ультрас».

Президент Антикоррупционного комитета Бинди ответил, что «комитет остаётся обеспокоен тем, что «Ювентус» продолжает отрицать существование такого явления: продолжает ли клуб предоставлять билеты ультрас?

«Теперь нам нужно найти некий инструмент, который позволит спорту знать о рисках и защитит всю систему профессионального футбола, которая включает в себя клубы, которые находятся на бирже, от любых рисков или нелегальной деятельности. Всё это говорит лишь о том, что влияние мафии недооценивается».

У итальянских клубов всегда были очень тесные взаимоотношения с группами собственных ультрас, часть из которых обладала не самым «прозрачным» прошлым. В отличии от других футбольных клубов Европы, ультрас представляют собой организованную группу, которая имеет доступ к игрокам, клубному руководству и получению билетов.

Некоторые группы также обладают лицензированными правами на осуществление коммерческой деятельности от имени клуба.