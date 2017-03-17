Шахтер – Олимпик. Анонс

Донецкое дерби – один из самых интересных поединков заключительного тура первого этапа национального чемпионата.

«Шахтер», который с юридической точки зрения будет хозяином поля стадиона «Металлист», более чем уверенно занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя аж в 16 очков. «Олимпик» в прошлом туре справился с довольно непростой задачей (застолбил за собой место в первой шестерке) и теперь с нынешнего пятого места поглядывает вверх турнирного ранжира. Существует невероятный вариант, согласно которому «олимпийцы» к промежуточному финишу придут на третьем месте. Для этого нужно самим выиграть два оставшихся матча у «Шахтера» и «Карпат» и дождаться поражений «Зари» и «Александрии».

Интересно, что в рамках национального чемпионата «горянки» и «олимпийцы» провели пять матчей, причем играли где угодно (Киев, Львов, Сумы), но только не в Донецке. В активе «оранжево-черных» четыре победы с общим счетом 17:2, а игра первого круга завершилась неожиданной «мировой» 1:1. Ордец забил ближе к финальному свистку, но Матяж успел ответить.

«Предстоящий матч – это, конечно, классическое дерби, которое, к сожалению, еще ни разу не проходило в Донецке. Мы очень уважаем нашего соперника, президента этого клуба, тренера. Кстати, с Романом Санжаром я учился на тренерских курсах. В «Олимпике» он проделал огромную работу. Рад, что эта команда попала в первую шестерку. Я болел за ребят и буду делать это в будущем, чтобы они продолжали в том же духе и попали в Лигу Европы. Но вы знаете, что друзей на поле нет. В первой половине сезона у нас уже была с ними очень трудная встреча, когда мы потеряли очки, завершив матч 1:1. Поэтому в пятницу также ожидаю непростого поединка и хорошей игры. «Олимпик» в каждом матче показывает характер и хороший футбол», – считает капитан «Шахтера» Дарио Срна.

Верит в свою команду, которая из-за дисквалификации и повреждения потеряла Богданова и Гриня, и главный тренер «Олимпика» Роман Санжар: «Игры с «Шахтером» и «Динамо» стоят особняком, с этими командами всегда сложно играть, поэтому перед игрой будем делать акцент на действиях «оранжево-черных». Отобрать очки можно за счет огромной самоотдачи, желания и дисциплины. Плюс в матче с «Шахтером» важно, чтобы сопутствовала удача. «Горняки» создают моменты в каждой игре, поэтому нужно, чтобы рядом была футбольное везение».

Кстати, президент «Олимпика» Владислав Гельзин пообещал в случае успешной игры против «Шахтера» выплатить повышенные премиальные.

Португальский наставник «горняков» Паулу Фонсека своих футболистов мотивирует турнирными задачами: «Олимпик» – хорошая команда, единственная, кроме «Динамо», отобравшая у нас очки. Это качественный коллектив, который отлично проводит чемпионат. Мы ожидаем сложного матча. Поставили перед собой большую цель и стараемся идти к ней с уважением к «Динамо» и не обращая внимания на свое преимущество в очках».

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Н. Шевченко – Бутко, Кучер, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Тацсон, Бернард, – Бланко-Лещук.

«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Эмерсон, Гришко, Немчанинов – Гошкодеря, Цимбалюк, Доронин, Шестаков, Потупаленко – Матяж.

Дисквалификация: Богданов.

Котировки букмекеров:

Олимп: 1,14 – 7,50 – 17,00

Марафон: 1,153 – 8,00 – 18,50

Betfair: 1,13 – 8,00 – 17,40

17 марта, пятница