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22-й тур
Шахтер Д
:
Олимпик Д
17.03.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпик. Анонс

В родном городе две донецкие команды проводили только спарринги

  • 17.03.2017 09:29
  • 437 просмотров
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shakhtar.com
© shakhtar.com

Донецкое дерби – один из самых интересных поединков заключительного тура первого этапа национального чемпионата.

«Шахтер», который с юридической точки зрения будет хозяином поля стадиона «Металлист», более чем уверенно занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя аж в 16 очков. «Олимпик» в прошлом туре справился с довольно непростой задачей (застолбил за собой место в первой шестерке) и теперь с нынешнего пятого места поглядывает вверх турнирного ранжира. Существует невероятный вариант, согласно которому «олимпийцы» к промежуточному финишу придут на третьем месте. Для этого нужно самим выиграть два оставшихся матча у «Шахтера» и «Карпат» и дождаться поражений «Зари» и «Александрии».

Интересно, что в рамках национального чемпионата «горянки» и «олимпийцы» провели пять матчей, причем играли где угодно (Киев, Львов, Сумы), но только не в Донецке. В активе «оранжево-черных» четыре победы с общим счетом 17:2, а игра первого круга завершилась неожиданной «мировой» 1:1. Ордец забил ближе к финальному свистку, но Матяж успел ответить.

«Предстоящий матч – это, конечно, классическое дерби, которое, к сожалению, еще ни разу не проходило в Донецке. Мы очень уважаем нашего соперника, президента этого клуба, тренера. Кстати, с Романом Санжаром я учился на тренерских курсах. В «Олимпике» он проделал огромную работу. Рад, что эта команда попала в первую шестерку. Я болел за ребят и буду делать это в будущем, чтобы они продолжали в том же духе и попали в Лигу Европы. Но вы знаете, что друзей на поле нет. В первой половине сезона у нас уже была с ними очень трудная встреча, когда мы потеряли очки, завершив матч 1:1. Поэтому в пятницу также ожидаю непростого поединка и хорошей игры. «Олимпик» в каждом матче показывает характер и хороший футбол», – считает капитан «Шахтера» Дарио Срна.

Верит в свою команду, которая из-за дисквалификации и повреждения потеряла Богданова и Гриня, и главный тренер «Олимпика» Роман Санжар: «Игры с «Шахтером» и «Динамо» стоят особняком, с этими командами всегда сложно играть, поэтому перед игрой будем делать акцент на действиях «оранжево-черных». Отобрать очки можно за счет огромной самоотдачи, желания и дисциплины. Плюс в матче с «Шахтером» важно, чтобы сопутствовала удача. «Горняки» создают моменты в каждой игре, поэтому нужно, чтобы рядом была футбольное везение».

Кстати, президент «Олимпика» Владислав Гельзин пообещал в случае успешной игры против «Шахтера» выплатить повышенные премиальные.

Португальский наставник «горняков» Паулу Фонсека своих футболистов мотивирует турнирными задачами: «Олимпик» – хорошая команда, единственная, кроме «Динамо», отобравшая у нас очки. Это качественный коллектив, который отлично проводит чемпионат. Мы ожидаем сложного матча. Поставили перед собой большую цель и стараемся идти к ней с уважением к «Динамо» и не обращая внимания на свое преимущество в очках».

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Н. Шевченко – Бутко, Кучер, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Тацсон, Бернард, – Бланко-Лещук.

«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Эмерсон, Гришко, Немчанинов – Гошкодеря, Цимбалюк, Доронин, Шестаков, Потупаленко – Матяж.

Дисквалификация: Богданов.

Котировки букмекеров:

Олимп: 1,14 – 7,50 – 17,00

Марафон: 1,153 – 8,00 – 18,50

Betfair: 1,13 – 8,00 – 17,40

17 марта, пятница
«Шахтер»  «Олимпик»
Харьков. Стадион «Металлист». 19.00
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Шахтер» – «Олимпик»?
  • 40% (4)
    1. 3:0
  • 30% (3)
    2. 2:1
  • 10% (1)
    3. Другой вариант
  • 10% (1)
    4. 3:1
  • 10% (1)
    5. 1:1
  • 0% (0)
    6. 3:3
  • 0% (0)
    7. 3:2
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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