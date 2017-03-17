Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во время матча Лиги Европы против «Ростова» (1:0) накормил своего игрока бананом.

- Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, чего требует организм. Он требует хотя бы чего-нибудь. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это уважение к футболистам.





