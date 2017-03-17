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Жозе МОУРИНЬО: «Игрок попросил банан, и это не смешно»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал эпизод с бананом для Маркуса Рохо

  • 17.03.2017 08:29
  • 1490 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Полит.ру. Жозе Моуриньо
© Полит.ру. Жозе Моуриньо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во время матча Лиги Европы против «Ростова» (1:0) накормил своего игрока бананом.
 
- Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, чего требует организм. Он требует хотя бы чего-нибудь. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это уважение к футболистам.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ivs18
    online
      ivs18, 17.03.2017 09:03
    0
    Дмитрий Парфенов: "Игрок попросил похмелиться, и это достойно уважения"
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    vetalonparhom
      vetalonparhom, 17.03.2017 09:06
    0
    Скоро естафету підхоплять інші)
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