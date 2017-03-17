Юрий ВЕРНИДУБ: «Не знаем, сколько команд останется»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб о предстоящем матче с «Волынью» и прошедшей игре с «Шахтёром»:

- Настроение перед матчем с «Волынью» хорошее. Рабочее. Едем в Луцк, настраиваясь на серьёзнейшую игру. Все готовятся к этому. Потому что это финальный матч второго круга. Дальше начнутся игры в «шестёрках». Нужно набирать очки. Хотя набранные очки и учитываются далее, нужно и впредь только побеждать. Поэтому настроение позитивное. Самое важное – это добыть очки в копилку и готовиться к играм в «шестёрке».

- Все ли ребята готовятся к игре с луцкой командой?

- Все живы и здоровы. Тренируются, работают и пребывают в хорошем настроении.

- Приятно, что Дмитрий Луканов потихоньку набирает игровые кондиции…

- Сложно ему ещё и какое-то время придётся восстанавливаться. Я уверен, что он волевой и сильный человек, но работы там достаточно много. Пока ещё точных сроков полного восстановления игрока назвать я не могу.

- Не могу не затронуть тему капитана команды. Как проходит восстановление Никиты Каменюки?

- Общаюсь с ним каждый день. Он активно работает для восстановления. Потихоньку подключает новые, игровые упражнения. Надеюсь, что Никита сможет восстановиться и если не с этого, то уже точно с начала следующего чемпионата станет тем Никитой, каким мы его все знаем.

- И всё-таки, теперь, когда эмоции улеглись, хочу спросить несколько слов о прошедшем матче с «Шахтёром». Решающий гол в этой встрече забил наш экс-игрок Максим Малышев. С одной стороны, есть гордость за того футболиста, которого, по сути, воспитали вы. С другой – грустно за отрицательный результат в этой встрече…

- За него лично я рад. Что он играл и прогрессирует. А то, что забил… Бывает. Он теперь игрок другой команды. То, что мы его воспитали… У меня, как карма. Помню, когда работал в «Металлурге» и Тарас Лазарович, которого мы воспитали, прийдя в «Зарю», забил «Металлургу» два мяча. Это жизнь. Они выполняют свою работу. Их задача – забивать, играя за ту команду, которой они принадлежат.

- Спустя несколько дней после встречи с «горняками», можете ли вы сказать, чего же нам не хватило, чтобы удержать результат?

- Не хватило концентрации. Нельзя пропускать такой мяч. Особенно второй. Сколько мы уделяли внимания этим стандартным положениям, зная в какую зону пойдёт подача. Знали за то, что могут ставить блоки и кто ставит. На последних минутах игры чуть утратили концентрацию. Нужно всегда играть до конца. Даже не 90 минут, а 100!

- Мы часто пропускаем на последних минутах…

- Любой футболист должен играть всё то время, пока не будет свистка судьи об окончании игры. Мы, увы, в некоторых играх пропускаем мячи в конце игры. Это очень расстраивает. В Лиге Европы с тем же «Фенербахче» пропустили на 96-й минуте. Нужно все эти моменты исправлять. Мы делаем скрупулёзный анализ, каждую игру смотрим. Но эта ошибка пока что повторяется. Значит, после анализа не делаем правильных выводов. На этот компонент будем обращать пристальное внимание.

- Раз уж мы в предыдущих вопросах затронули тему разбивки на группы, как вы относитесь к идее «Шахтёра», относительно «апгрейда» чемпионата?

- Интересная позиция, но нужно всё равно досконально всё изучить и посмотреть. Должны собраться президенты и директора и решать этот вопрос. Можно всё что угодно предлагать, но мы не знаем, что будет дальше. Сколько команд останется. Нужно исходить из того, что происходит сейчас в стране.