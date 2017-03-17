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Унаи МЕЛЬГОСА: «Отмечу желание и настрой Динамо»

Главный тренер «Динамо» U-21 - о победе над «Черноморцем»

  • 17.03.2017 08:13
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса подвел итог поединку с одесским «Черноморцем», в котором его подопечные одержали волевую победу со счетом 3:2:
 
- Матч получился неплохой. От ребят требовалось определенное чтение игры и довольно сложное. Такой матч, безусловно, пойдет команде на пользу. «Черноморец» начал игру лучше: интенсивнее, напористее. Они были более глубокой командой, проникали на нашу половину поля. Наши футболисты немного стушевались поначалу, но потом пришли в себя и вторую часть матча, особенно последние 25 минут, выглядели получше, понимали, в чем заключались их задачи, выполняли их, пытались быть единым целым на поле. Конечно, голы в наши ворота пришли из-за индивидуальных ошибок - точечных, а не систематических. Однако стоит отметить ребят, их желание, настрой и то, что они смогли на морально-волевых качествах вырвать эту победу в компенсированное время.
 
- Показалось, что пропущенные голы заводили вашу команду, добавляли ту мотивацию, которой, возможно, не хватало при ничейном счете. Это так?
- Что ж, так складывался матч. Но, конечно, мы должны находить другие стимулы, не только в пропущенных голах. Согласен, мы, действительно, начинали играть раскованнее и храбрее, когда пропускали. Над этим стоит поработать, у нас есть пища для размышлений.
 
- Какую задачу вы ставили перед Русиным, когда он выходил на поле? Он сделал то, чего вы от него ожидали?
- Понятно, что у каждого игрока есть свои задачи и Назарий – не исключение. Он должен был направлять действия, когда команда поджимала и прессинговала, также обеспечивать глубину. Поначалу этого ему не всегда хватало, он немного стушевался, но потом проявил свое лучшее качество – игру в штрафной площади. В этом Русин нам понравился.
 
- Хачериди провел весь матч, это было пожеланием Реброва? Оцените его игру и физическое состояние?
- У нас такая система работы в клубе, что мы все находимся в тесном контакте с главным тренером, с его штабом. Поэтому, конечно, все действия согласовываются с ними – по любому игроку, а не только по Хачериди. Я рад, что он поучаствовал в игре и провел 90 минут, свои задачи Женя выполнил. Также я доволен тем, что мы в этой ситуации сработали, как единое целое, и смогли обеспечить органичность в процессах клубной работы.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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