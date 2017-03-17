Накануне матча против «Волыни» с прессой пообщался защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь.
Источник — ФК Заря
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Накануне матча против «Волыни» с прессой пообщался защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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