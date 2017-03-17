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Эдуард СОБОЛЬ: «Настроены только на победу»

Защитник «Зари» Эдуард Соболь поделился своими эмоциями перед матчем с луцкой «Волынью»

  • 17.03.2017 08:03
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Метки
ФК Заря. Эдуард Соболь
© ФК Заря. Эдуард Соболь

Накануне матча против «Волыни» с прессой пообщался защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь.


 

Источник — ФК Заря

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