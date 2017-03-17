Последние комментарии

Генк с Малиновским оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы 09:17 — Максим Гоба 2 удари, 1 удар заблокований, 1 зароблений фол на собі, 56 передач, точність передач 89,3 % -----...

ВИДЕО ДНЯ: Игорь Суркис курит в вип-ложе стадиона Луи II 09:15 — korsun_skif Ему оно как пришло так и тянется. Суркис старший топ менеджер и он это доказывает везде где работ...

ОФИЦИАЛЬНО: Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб Зенита 09:10 — ukrop59 Что большие бабки делают с человеком... Такой "щирий украинец", всегда на украинском... 08:59 — KostyanayaNoga ОФИЦИАЛЬНО: Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб Зенита**************** А кто это ?

Потому что нельзя быть на свете везучей такой 08:57 — KostyanayaNoga Походу вижу Юрича в сонме классиков литературы или журналистики. ОМ27 , цитирует его статьи еще л...