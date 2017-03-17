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Александр ОСМАН: «С Черноморцем всегда напряженные игры»

Игрок молодежной команды «Динамо» - о победе над «Черноморцем»

  • 17.03.2017 07:59
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Защитник команды «Динамо» U-21 Александр Осман поделился впечатлениями от домашней победы над одесским «Черноморцем»:
 
- Мы настраивались на серьезный бой, потому что с «Черноморцем» у нас всегда напряженные игры. Особенно гостевые: они обыгрывают нас в Одессе, мы обыгрываем их в Киеве. Еще у них была большая мотивация – этот матч был их последним шансом попасть в первую шестерку, так что мы знали, что соперник будет биться и настраиваться. И мы были к этому готовы, что и показали на поле. Матч получился и драматичным, и интересным. Всегда очень приятно выигрывать такие поединки, когда добиваешься победы на последних секундах. Игра была тяжелой, но победа приятная!
 
Нам хотелось взять реванш за поражение в первом круге 1:3, была спортивная злость, хотелось «вернуть должок».
 
Когда в первом тайме не реализовали пенальти, это немного испортило настроение, ведь, если бы повели в счете, было бы легче и спокойнее играть. Но не забили, так не забили, ничего страшного – никто не расслаблялся, все продолжали играть, как и раньше, нужно было идти только вперед.
 
Ни я, ни партнеры не сомневались в положительном итоговом результате. Даже когда увидели, что добавят три минуты, мы бежали вперед, пытались забить. Если их устраивала ничья, то нам была нужна только победа.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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