Александр БАБИЧ: «За второй тайм могу ребят поблагодарить»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:
- Получилась достаточно боевая и динамичная игра. Высокие скорости, много контратак. Было два разных тайма. В первой половине встречи играли в три защитника, но, пропустив два мяча, в перерыве пришлось внести коррективы, чтобы ребята не думали, что игра закончилась. Нужно было «вернуться» в игру, забить гол, и это у нас получилось. В концовке также были предпосылки сыграть острей в атаке. Но сказался класс соперника. Я считаю, сделанную в перерыве установку ребята выполнили. Могу только за второй тайм их поблагодарить.
Источник — ФК Динамо Киев
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