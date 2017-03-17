Сергей РЕБРОВ: «Играет тот, кто выигрывает конкуренцию»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

— Последнее время мы часто получаем сюрпризы со стороны соперников. Бывает, команда три матча подряд играет по одной тактической схеме, а в поединке против нас действует совсем иначе, играет, например, в пять защитников. Конечно, непросто вскрывать такую оборону. Сегодня нам удалось достаточно быстро забить первый мяч, затем удвоили счет, и в какой-то мере, конечно, успокоились.

Во втором тайме «Черноморец» перестроился, пытался прессинговать, пытался играть более активно. Конечно, при таком прессинге со стороны соперника мы должны были создать больше моментов, но не удалось.

Безусловно, на команде сказалось психологическое давление после проигранного матча «Зирке», и сегодня самым главным был результат.

— По сравнению с матчем с «Зиркой» вы провели ощутимую рокировку составе. Это воспитательная работа, или же вы пошли на такие изменения накануне матча сборной Украины, чтобы поберечь каких-то игроков. Возможно, Шевченко вас о чем-то просил?

— Ни о чем Шевченко меня не просил... Я говорил много раз: в любой команде должна быть конкуренция. Футболисты могут прогрессировать только при наличии конкуренции. Сегодня вышли другие исполнители, они могут завоевать место в составе и не отдать его потом. Считаю, что это абсолютно нормально. Играет тот, кто выигрывает конкуренцию.

— Уже разобрались, что произошло в Кропивницком? Возможно, была проблема в мотивации из-за безнадежного отставания от «Шахтера»? Если это так, то насколько можно ожидать повторения таких провалов в мотивации?

— Надеюсь, таких провалов не будет. В матче с «Зиркой» мы не видели по отношению ребят, что с их стороны была какая-то недооценка соперника. Другое дело, что очень сложно было созидать на этом поле. Когда соперник обороняется очень плотно, то нужно терпение. Сегодня поле было тоже не лучшего качества, но мы контролировали мяч, терпели, не лезли всей командой вперед, а старались расшатать эту оборону и находить в ней слабые места. В Кропивнциком этого не было. Ту игру сделали два футболиста, которые являются воспитанниками «Динамо». Вот у этих ребят мотивация действительно зашкаливали. Повторюсь, я не считаю, что с нашей стороны была недооценка соперника, просто «Зирка» больше хотела выиграть. Хотя для нас победа в той встрече была гораздо важнее...

— Не беспокоит вас позиция вратаря?

— Мячи пропускают не только вратари. Если проанализировать голы, которые мы пропускали со штрафных, то их пропускала вся команда. Взять хотя бы тот же матч с «Зиркой». В обоих случаях, когда нам забивали голы, вратарь абсолютно не видел мяча. Да, голкипер мог спасти, но эти мячи пропустила вся команда.

Меня всегда беспокоят какие-то позиции, и позиция вратаря — не исключение. Но, опять же, есть конкуренция. У нас в наличии те игроки, которые есть. По их отдаче и работе я вижу, что они конкурируют и стараются быть лучшими.