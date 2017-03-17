Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман САНЖАР: «Наша задача – зацепиться за еврокубки»

«Шахтер» – «Олимпик» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 17.03.2017 22:31
  • 136 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com, Роман Санжар
© shakhtar.com, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

– Поединок понравился самоотдачей, тем, как мои подопечные отнеслись к поединку. Я переживал, что после матча с «Ворсклой» мы не сможем накопить достаточно эмоций, чтобы противостоять сегодня «Шахтеру». А во встречах с «горняками» для достижения положительного результата, наверное, нужно сыграть не на сто процентов. Поэтому очень рад результату. Как я говорил до матча, с «Шахтером» необходимо проявить дисциплину, характер, и чтобы команде сопутствовало какое-то везение. В первом тайме забили гол, но позволили сопернику создать достаточно много голевых моментов у своих ворот. Наверное, не без доли везения сыграли в итоге 1:1. В перерыве просили ребят, чтобы все были предельно сконцентрированы, максимально собранны и продолжали терпеть. Во втором тайме у наших ворот был один или два момента. Значит, были гораздо дисциплинированнее. Молодцы, что дотерпели. Переживал, что под конец игроки подсядут и где-то нам просто не хватит силенок. Но мои подопечные терпели, старались и, как мне кажется, заработали для нас очень важное одно очко.
 
– Какие задачи будут стоять перед «Олимпиком» на втором этапе чемпионата?
– Наша задача, и мы уже говорили об этом, – зацепиться за еврокубки. 
 
– Будет ли усиление команды перед еврокубками?
– Нам необходимо обязательное усиление, потому что у нас недостаточно большая обойма футболистов. Я бы хотел видеть конкуренцию на каждой позиции. Но из-за того, что мы каждые полгода теряем ключевых игроков, нам приходится строить команду уже в ходе чемпионата. Почему мы подписали Жураховского, почему будем дальше просматривать и подписывать ребят? Потому что нам не хватает глубины состава, и мы понимаем, что нам реально надо усиливаться. Обязательно будем просматривать футболистов в течение чемпионата и, конечно, активно над этим работать в межсезонье. 
 
– Ранняя замена Антона Поступаленко вызвана травмой. Насколько серьезно повреждение?
– Для начала нужно провести обследование. Вчера мы проводили предыгровую тренировку на мягком поле, в то время как в Киеве мы работаем на синтетике. И этот переход сказался. У Антона вчера спазмировалась мышца, но тем не менее он взял на себя ответственность, вышел на матч, смог забить. Однако боль усилилась, и он сказал, что дальше просто не может продолжать игру. Поэтому замена была вынужденная. 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.