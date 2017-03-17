Роман САНЖАР: «Наша задача – зацепиться за еврокубки»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

– Поединок понравился самоотдачей, тем, как мои подопечные отнеслись к поединку. Я переживал, что после матча с «Ворсклой» мы не сможем накопить достаточно эмоций, чтобы противостоять сегодня «Шахтеру». А во встречах с «горняками» для достижения положительного результата, наверное, нужно сыграть не на сто процентов. Поэтому очень рад результату. Как я говорил до матча, с «Шахтером» необходимо проявить дисциплину, характер, и чтобы команде сопутствовало какое-то везение. В первом тайме забили гол, но позволили сопернику создать достаточно много голевых моментов у своих ворот. Наверное, не без доли везения сыграли в итоге 1:1. В перерыве просили ребят, чтобы все были предельно сконцентрированы, максимально собранны и продолжали терпеть. Во втором тайме у наших ворот был один или два момента. Значит, были гораздо дисциплинированнее. Молодцы, что дотерпели. Переживал, что под конец игроки подсядут и где-то нам просто не хватит силенок. Но мои подопечные терпели, старались и, как мне кажется, заработали для нас очень важное одно очко.

– Какие задачи будут стоять перед «Олимпиком» на втором этапе чемпионата?

– Наша задача, и мы уже говорили об этом, – зацепиться за еврокубки.

– Будет ли усиление команды перед еврокубками?

– Нам необходимо обязательное усиление, потому что у нас недостаточно большая обойма футболистов. Я бы хотел видеть конкуренцию на каждой позиции. Но из-за того, что мы каждые полгода теряем ключевых игроков, нам приходится строить команду уже в ходе чемпионата. Почему мы подписали Жураховского, почему будем дальше просматривать и подписывать ребят? Потому что нам не хватает глубины состава, и мы понимаем, что нам реально надо усиливаться. Обязательно будем просматривать футболистов в течение чемпионата и, конечно, активно над этим работать в межсезонье.

– Ранняя замена Антона Поступаленко вызвана травмой. Насколько серьезно повреждение?

– Для начала нужно провести обследование. Вчера мы проводили предыгровую тренировку на мягком поле, в то время как в Киеве мы работаем на синтетике. И этот переход сказался. У Антона вчера спазмировалась мышца, но тем не менее он взял на себя ответственность, вышел на матч, смог забить. Однако боль усилилась, и он сказал, что дальше просто не может продолжать игру. Поэтому замена была вынужденная.