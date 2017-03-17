Паулу ФОНСЕКА: «Могли закончить матч с совершенно иным результатом»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Мы потеряли два очка в матче, в котором могли одержать верх. Поединок развивался в одном направлении, и «Олимпик» забил не благодаря своему розыгрышу, а только из-за нашей ошибки. В первом тайме мы действовали очень хорошо при очень тяжелом сценарии, где 11 футболистов соперника были закрыты в обороне. Тем не менее мы создали восемь явных голевых моментов. Я полностью доволен игрой своей команды. Единственный фактор: не завершали то огромное количество голевых возможностей, которое создавали. Мы могли закончить матч с совершенно иным результатом.

– Вы общались после поединка с Бланко Лещуком? Сможет ли он спать после стольких нереализованных моментов?

– Густаво сегодня отдавался по максимуму, просто ему немного не везло. Думаю, как он, так и все остальные футболисты смогут спать с абсолютно чистой совестью.

– «Олимпик» – единственная команда, которую вы не обыграли за два круга чемпионата Украины. Это стечение обстоятельств или он является неудобным соперником для «Шахтера»?

– Как вы думаете, кто сегодня был лучшим футболистом?

– Махарадзе, вратарь «Олимпика».

– Думаю, это свидетельствует о многом. На самом деле, я не тот человек, который говорит об удаче или неудаче. Но сегодня мяч буквально не хотел заходить: либо спасал голкипер, либо штанга и перекладина. Повторюсь, сценарий матча был очень сложным. Всегда тяжело играть против команды, полностью закрывающейся в обороне. Мы создавали моменты, но не хватало завершения. Тем не менее никаких драм, ничего плохого своим футболистам я сказать не могу. Это футбол, такое случается. Я бы больше переживал, если бы «Шахтер» не играл, не имел голевых шансов и давал создавать моменты сопернику. Сегодня же, повторюсь, я абсолютно не могу упрекнуть своих подопечных.

– Ваш предшественник во время пауз в чемпионате любил проводить контрольные матчи в Румынии и Турции. Чем планируете заполнить перерыв на поединки сборных?

– Все будет так же, как и до сегодня при мне в «Шахтере». Товарищеских встреч не будет. Игрокам тоже очень важно отдыхать и проводить время со своей семьей, потому что футбол – это большой стресс. Мы останемся в Украине и никуда не поедем. В завершение, пользуясь моментом, хочу публично пожелать большого успеха, удачи сборной Украины в поединке с Хорватией.