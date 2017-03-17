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22-й тур
Шахтер Д
1:1
Олимпик Д
17.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Могли закончить матч с совершенно иным результатом»

«Шахтер» – «Олимпик» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 17.03.2017 22:15
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Паулу ФОНСЕКА: «Могли закончить матч с совершенно иным результатом»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека

– Мы потеряли два очка в матче, в котором могли одержать верх. Поединок развивался в одном направлении, и «Олимпик» забил не благодаря своему розыгрышу, а только из-за нашей ошибки. В первом тайме мы действовали очень хорошо при очень тяжелом сценарии, где 11 футболистов соперника были закрыты в обороне. Тем не менее мы создали восемь явных голевых моментов. Я полностью доволен игрой своей команды. Единственный фактор: не завершали то огромное количество голевых возможностей, которое создавали. Мы могли закончить матч с совершенно иным результатом.
 
– Вы общались после поединка с Бланко Лещуком? Сможет ли он спать после стольких нереализованных моментов?
– Густаво сегодня отдавался по максимуму, просто ему немного не везло. Думаю, как он, так и все остальные футболисты смогут спать с абсолютно чистой совестью.
 
– «Олимпик» – единственная команда, которую вы не обыграли за два круга чемпионата Украины. Это стечение обстоятельств или он является неудобным соперником для «Шахтера»?
– Как вы думаете, кто сегодня был лучшим футболистом?
 
– Махарадзе, вратарь «Олимпика».
– Думаю, это свидетельствует о многом. На самом деле, я не тот человек, который говорит об удаче или неудаче. Но сегодня мяч буквально не хотел заходить: либо спасал голкипер, либо штанга и перекладина. Повторюсь, сценарий матча был очень сложным. Всегда тяжело играть против команды, полностью закрывающейся в обороне. Мы создавали моменты, но не хватало завершения. Тем не менее никаких драм, ничего плохого своим футболистам я сказать не могу. Это футбол, такое случается. Я бы больше переживал, если бы «Шахтер» не играл, не имел голевых шансов и давал создавать моменты сопернику. Сегодня же, повторюсь, я абсолютно не могу упрекнуть своих подопечных.
 
– Ваш предшественник во время пауз в чемпионате любил проводить контрольные матчи в Румынии и Турции. Чем планируете заполнить перерыв на поединки сборных?
– Все будет так же, как и до сегодня при мне в «Шахтере». Товарищеских встреч не будет. Игрокам тоже очень важно отдыхать и проводить время со своей семьей, потому что футбол – это большой стресс. Мы останемся в Украине и никуда не поедем. В завершение, пользуясь моментом, хочу публично пожелать большого успеха, удачи сборной Украины в поединке с Хорватией.

Источник — ФК Шахтер

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