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Андрей УЩАПОВСКИЙ: «Комплектация команды завершилась»

Наставник «Арсенала» - о подготовке команды к матчу чемпионата Украины

  • 17.03.2017 07:29
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Главный тренер второлигового «Арсенала-Киевщины» из Белой Церкви Андрей Ущаповский рассказал о готовности команды к первого матчу года против «Ильичевца-2».
 
«12 марта мы завершили тренировочные сборы. А уже со вторника, 14 марта, начали подготовку конкретно к матчу против мариупольского „Ильичевца-2“. Сейчас убираем шероховатости в игре.
 
В целом, комплектация команды завершилась. Со стартовым составом еще определяемся, но на 90% он уже готов. Изменение может коснуться одной позиции. Настроение у всей команды рабочее, боевое. Все горят желанием выходить и доказывать, что они лучшие и при этом добиваться результата», — цитирует Ущаповского официальный сайт «Арсенала-Киевщины».
 

Источник — ФК Арсенал-Киевщина

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