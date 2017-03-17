Андрей УЩАПОВСКИЙ: «Комплектация команды завершилась»

Главный тренер второлигового «Арсенала-Киевщины» из Белой Церкви Андрей Ущаповский рассказал о готовности команды к первого матчу года против «Ильичевца-2».

«12 марта мы завершили тренировочные сборы. А уже со вторника, 14 марта, начали подготовку конкретно к матчу против мариупольского „Ильичевца-2“. Сейчас убираем шероховатости в игре.

В целом, комплектация команды завершилась. Со стартовым составом еще определяемся, но на 90% он уже готов. Изменение может коснуться одной позиции. Настроение у всей команды рабочее, боевое. Все горят желанием выходить и доказывать, что они лучшие и при этом добиваться результата», — цитирует Ущаповского официальный сайт «Арсенала-Киевщины».