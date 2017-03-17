Олег ДУЛУБ: «Карпаты дома и на выезде – немного разные команды»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

— Это была игра двух равных соперников, которым нужны были очки. В силу этого было нервное напряжение и малое количество опасных моментов. по моему мнению, итог закономерен.

— В конце матча вы провели несколько замен. Вас устраивал результат или опасались, что «Днепр» может забить?

— Мы проводили чисто стратегические замены. С 60-й минуты у нас начала проседать опорная зона, и мы выпустили туда игрока. Потом подустал Паша Ксенз, и минут за 15 до конца вышел атакующий игрок. А когда оставалась минута, у правого защитника ногу схватила судорога, и пришлось проводить замену.

— Игра в концовке шла в хорошем темпе. Это результат хорошей функциональной подготовки футболистов или это они поначалу экономили силы?

— Не думаю, что мы экономили силы. Просто «Карпаты» дома и на выезде — немного разные команды, что связано с менталитетом игроков. В раздевалке удалось достучаться, что нужно добавить во втором тайме, и у нас были моменты. Равно как могли и пропустить.