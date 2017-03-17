Шахтер посетил детскую больницу в Харькове

16 марта по прибытии в Харьков главный тренер «горняков» Паулу Фонсека вместе с Александром Кучером, Дарио Срной и Марлосом отправились в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1, где проходят лечение дети из Донбасса. Две недели назад по просьбе коллектива медицинского учреждения футболисты приобрели спектрофотометр «Солар» для биохимического анализа крови и более 50 детских кроватей. Сегодня «оранжево-черные» решили лично пообщаться с маленькими пациентами.

Зайдя в отделение, Паулу Фонсека первым делом обратился к сотрудникам больницы:

– Я уверен, что вы – лучшие, а лучшие делают лучшую работу. Вы оказываете помощь детям, которые очень нуждаются в ней. Игроки и я также счастливы, что можем помочь этим малышам. Хочу сказать, что вы всегда можете рассчитывать на нас.

После небольшой экскурсии по больнице футболисты и главный тренер зашли в палаты к детям. Само собой, не с пустыми руками. От ФК «Шахтер» маленькие пациенты получили в подарок мягкие игрушки, шарфы, кепки и, конечно же, незабываемые впечатления от общения с кумирами.

– «Шахтер» уже давно помогает детям. Не только в Харькове, но и в Донецке, а также других городах Украины, – сказал капитан «горняков» Дарио Срна. – Дети – это наше будущее. Я очень хочу, чтобы все они были здоровы. Мы с удовольствием приехали сюда, подарили необходимое оборудование больнице и подарки малышам. Вы видели их счастливые лица. Сегодня мы сделали доброе дело, дети этого заслуживают. В будущем будем стараться помогать как можно чаще.

Напомним, это уже не первый визит «оранжево-черных» в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1. Ранее лекарства для пациентов лечебного учреждения передавали Антон Каниболоцкий, Вячеслав Шевчук и Александр Гладкий.