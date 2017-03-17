Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно выдавливать из себя все, что есть»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Нам кажется, что некоторые игроки считают, что переросли уровень «Днепра»: Вакулко, Кочергин и другие. Сегодня Ротань, Влад, Лунин были лучшими на поле, но было много фраеров...

— Я очень уважаю ваше мнение. Болельщиков, журналистов не обманешь, и сверху, конечно, это все видно гораздо лучше, чем нам с лавочки. Нас перехлестывают эмоции, мы переживаем за результат, нервничаем и, может быть, оцениваем ситуацию не так трезво, как вы. Но мне кажется, вопрос поставлен немного неправильно. Если вы об отношении, то мне кажется, что за всем этим стоит нехватка мастерства, технического оснащения. Мы говорили, что очень непросто перейти из юношеского футбола на уровень Премьер-лиги. И мы видим, что против команд, которые хорошо обороняются, укомплектованы качественными защитниками (а в «Карпатах» сейчас подобраны такие), нам нужно прилагать сверхусилия. По игре мы доминировали во втором тайме, но видим, что большое количество технического брака и неправильных решений в фазе атаки не позволяет нам забивать и создавать больше моментов. У нас был момент с выходом один на один, но он даже не закончился внятным ударом — был бросок по воротам. Если реализовывать такие моменты, будет другой результат, который будет накладывать и другой отпечаток на ваше мнение об игре.

— Если бы «Карпаты» забили, сделали бы это только из-за ошибок наших игроков. Вы напоминаете футболистам, что техничный защитник — это, как правило, плохой защитник?

— Вы отлично подметили, что все моменты «Карпатами» были созданы после наших ошибок. Но дальше я вас поправлю. Эти ошибки допустили Вакулко и Влад, которые были не защитниками, а играли сегодня ближе к атаке. Те же Сваток, Лопыренок или Полевой таких ошибок не делали. Подмечено отлично: «Карпаты» не прилагали усилий, чтобы создать момент. Либо мы сами им отдавали мяч, либо, выбивая, не попадали по мячу. Нам же, чтобы создать момент, нужно приложить очень много усилий.

— Я вел статистику. Вакулко, Кочергин и Баланюк отдали наибольшее количество поперечных передач, которые останавливали развитие атаки. Возможно, они невнимательно вас слушают на тактических занятиях?

— Не думаю, что это связано с их невниманием. У каждого футболиста есть свой игровой потолок. мы все это видим на тренировках, в контрольных играх на сборах. Сегодня мы снова возвращаемся к нашему осеннему разговору: это наш уровень. Мы стараемся прогрессировать. С нами уже всем тяжело. Мы не проигрываем уже шесть игр, сыграв с командами из верхней части таблицы. Но пока мы не настолько сильны, чтобы побеждать. «Карпаты» очень усилились перед второй частью сезона — по составу команда одна из лучших в Украине. У них в конце хватали судороги, и мы доминировали. Но опять же, доминировали до третьей зоны. А чтобы забить или создать момент недостаточно просто контролировать — нужно обыгрывать один в один, отдавать нацеленную передачу, бить по воротам. И вот с этим у нас проблемы. Если прибавим в этом — придут победы. Но это не происходит быстро, на это нужно время. Думаю, сами ребята понимают. Они расстроены. Ребята стараются, очень хотят, но на все нужно время.

— Команда получает много желтых карточек. Это вы тоже объясняете нехваткой мастерства или физической подготовкой?

— Есть противоречие. Мы говорим, что физически задавливаем команду, игроки ложатся и просят помощь, а мы стараемся прибавлять и спокойно выдерживаем темп. Карточки приходят из-за того, что после потери в центре, неудачной обработки или неточной передачи приходится догонять соперника и фолить. Даже сфолить грамотно нужно уметь — чтобы убедить судью в том, что это не была карточка, а обычный фол.

— Вы сыграли с прямым конкурентом. Как оцените результат: взяли одно очко или два потеряли?

— (после паузы) Я об этом еще не думал. Если говорить об ощущениях — моих и всей команды — то я расстроен. Мы думали только о победе. Сразу после матча в Александрии говорили только об этой игре и рассчитывали на победу. Самое главное, что мы абсолютно точно знали, как будет играть противник, и были к этому готовы. Но наша пассивная игра в первом тайме, когда не хватало агрессии, были детские ошибки и движения, не позволила действовать интенсивно. Во втором тайме стало больше получаться, и «Карпаты» больше думали об обороне. Нужно забивать, создавать давление в штрафной. Для этого нужно уметь бороться, зарабатывать стандарты, как это делают те же футболисты «Карпат». Мы же не можем ни заработать, ни подставиться — это все опыт, которого нам не хватает.

— Показалось, что вы сегодня немного больше нервничали, чем обычно?

— Так и есть. Сегодня нервничал больше обычного. Мы хотели обыграть «Карпаты» и подняться на две строчки в турнирной таблице. Я не привык находиться на последнем месте и, думаю, вам тоже это неприятно. Если есть возможность подняться, ее нужно использовать. И с этим связано такое нервное состояние и поведение. В то же время многое не получалось. Такие игры просто так не выигрываются. Нужно выдавливать из себя все, что есть, оставлять всего себя на поле, больше отдаваться. В первом тайме мне показалось, что многие не поняли, каким образом выигрываются такие лобовые игры против прямого конкурента.