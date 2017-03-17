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Аякс обыграл Копенгаген и прошел в четвертьфинал

Амстердамцы добыли домашнюю победу с нужным счетом

  • 17.03.2017 00:06
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«Аякс» – «Копенгаген» - 2:0
Голы:  1:0 – 23 Траоре,  2:0 – 45, пенальти Дольберг.

«Аякс» – Онана, Санчес, Виргевер, Велтман (Тете, 20), Зиеш, де Лигт, Шене, ван де Бек (де Йонг, 76), Юнес, Траоре (Клюйверт, 81), Дольберг.
«Копенгаген» – Ольсен, Окоре (Бойлесен, 46), Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Грегуш (Вербич, 57), Матич, Квист, Туту (Куск, 77), Сантандер, Корнелиус.

Предупреждения: Грегуш (19), Матич (31), Санчес (34), Юнес (48), Вербич (65), Шене (78), Юханссон (80), Сантандер (87), Онана (90).

Первый матч: 1:2

Источник — Sport.ua

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