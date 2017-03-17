Аякс обыграл Копенгаген и прошел в четвертьфинал

«Аякс» – «Копенгаген» - 2:0
Голы: 1:0 – 23 Траоре, 2:0 – 45, пенальти Дольберг.
«Аякс» – Онана, Санчес, Виргевер, Велтман (Тете, 20), Зиеш, де Лигт, Шене, ван де Бек (де Йонг, 76), Юнес, Траоре (Клюйверт, 81), Дольберг.
«Копенгаген» – Ольсен, Окоре (Бойлесен, 46), Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Грегуш (Вербич, 57), Матич, Квист, Туту (Куск, 77), Сантандер, Корнелиус.
Предупреждения: Грегуш (19), Матич (31), Санчес (34), Юнес (48), Вербич (65), Шене (78), Юханссон (80), Сантандер (87), Онана (90).
Первый матч: 1:2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.