Шальке без Коноплянки делает камбэк в Гладбахе

Простые луцкие парни погибают от оружия рашки, а этому луцкому мажору типа патриоту плевать на ст...

Шахтеру привет передавай, мудила 0:3 3:0 4:3. Как сучек разнесли. И вспомни как твое преслову...

да пох,как мы,главное что вас убогих дерут как шльондр и дисквалят по многим видам спорта

да пох,как мы,главное что вас убогих дерут как шльондр и дисквалят по многим видам спорта