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Шальке без Коноплянки делает камбэк в Гладбахе

Гельзенкирхенцы вырвали путевку в четвертьфинал

  • 17.03.2017 00:05
  • 750 просмотров
  • 3 комментария
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schalke04.de
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«Боруссия» М – «Шальке» - 2:2
Голы:  1:0 – 26 Кристенсен,  2:0 – 45 Дауд,  2:1 – 54 Горетцка,  2:2 – 68, пенальти Бенталеб.

«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Херрманн, Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон (Хофманн, 16), Дрмич (Хан, 83), Раффаэл.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Настасич, Гайс (Майер, 46), Бенталеб (Стамбули, 79), Горетцка, Калиджури (Шопф, 88), Бургшталлер, Шупо-Мотинг.

Предупреждения: Раффаэл (29), Янчке (53), Вестергор (59), Калиджури (77), Шупо-Мотинг (89), Фэрманн (90), Вендт (90).

Первый матч: 1:1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 17.03.2017 00:21
    +1
    Всё против Коноплянки,теперь этого тренера не уволят)))
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    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 17.03.2017 00:27
    0
    Проходить дальше при двух ничьих и пенальти - это бред. Шальке этого не заслужил, как и Барселона. Кокда уже поменяют эти идиотские правила?
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    El Gato
      El Gato, 17.03.2017 00:40
    0
    ура!!! Коноплянка в четвертьфинале
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