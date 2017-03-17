Шальке без Коноплянки делает камбэк в Гладбахе

«Боруссия» М – «Шальке» - 2:2
Голы: 1:0 – 26 Кристенсен, 2:0 – 45 Дауд, 2:1 – 54 Горетцка, 2:2 – 68, пенальти Бенталеб.
«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Херрманн, Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон (Хофманн, 16), Дрмич (Хан, 83), Раффаэл.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Настасич, Гайс (Майер, 46), Бенталеб (Стамбули, 79), Горетцка, Калиджури (Шопф, 88), Бургшталлер, Шупо-Мотинг.
Предупреждения: Раффаэл (29), Янчке (53), Вестергор (59), Калиджури (77), Шупо-Мотинг (89), Фэрманн (90), Вендт (90).
Первый матч: 1:1
Источник — Sport.ua
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