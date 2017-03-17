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Рома обыграла Лион, но вылетела из Лиги Европы

Римлянам не хватило одного гола для выхода в следующую стадию

  • 17.03.2017 00:02
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«Рома» – «Лион» - 2:1
Голы:  0:1 – 16 Диакаби,  1:1 – 17 Стротман,  2:1 – 60, автогол Тузар.

«Рома» – Алиссон, Рюдигер, Манолас, Мариу Руй (Перотти, 76), Фасио, Салах, Стротман, Наингголан, де Росси (Тотти, 84), Бруно Перес (Эль-Шаарави, 59), Джеко.
«Лион» – Антони Лопеш, Маммана (Янга-Мбива, 78), Морель, Жалле, Диакаби, Толиссо, Гоналон, Вальбуэна (Рафаэл, 90), Тузар, Корне, Ляказетт (Фекир, 84).

Предупреждения: Манолас (21), Тузар (28), Стротман (39), Наингголан (61), Маммана (70), Гоналон (85), Антони Лопеш (86), Перотти (89).

Первый матч: 2:4

Источник — Sport.ua

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