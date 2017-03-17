ЛЕ: Манчестер проходит Ростов

«Манчестер Юнайтед» – «Ростов» - 1:0
Гол: 1:0 – 70 Мата.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд (Джонс, 64), Мата, Эррера, Мхитарян, Погба (Феллайни, 48), Рохо, Ибрагимович.
«Ростов» – Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Препелицэ (Девич, 79), Байрамян (Киреев, 82), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 62).
Предупреждение: Бухаров (87).
Первый матч: 1:1
Источник — Sport.ua
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