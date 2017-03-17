ЛЕ: Манчестер проходит Ростов

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Краснодар - Сельта 00:07 — Mykhailo Stepanov да уж....на прошлом этапе мы не испытывали к Сельте любви, теперь ее можно боготворить!))

Паулу ФОНСЕКА: «Буду рад, если Шахтер сыграет с Баварией в Харькове» 00:04 — izhachok1991 Дибіла ти кусок! Яка різниця між 1:0 і 99999:0???? Шо за те, шо за те получиш 0 очок. Для чого ср...