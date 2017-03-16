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Олимпик провел тренировку в Харькове

Дончане готовятся к дерби против Шахтера

  • 16.03.2017 23:39
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Ранним утром 16 марта «Олимпик» собрался на тренировочной базе в Счастливом. Позавтракав, команда на своем клубном автобусе отправилась в Харьков, где уже завтра проведет матч 22-го тура Лиги Пари-Матч с «Шахтером». Дорога заняла ровно шесть часов, практически сразу по прибытию подопечные Романа Санжара отправились на тренировку.

Занятие проходило на одном из полей тренировочной базы «Металлиста» в поселке Высокий. После небольшой пробежки и разминки ребята поиграли в «квадраты», отрабатывали держание мяча и прессинг. Завершилась тренировка серией беговых упражнений и ударами по воротам.

Напомним, матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится в пятницу, 17 марта. Начало – в 19:00.

Источник — ФК Олимпик

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