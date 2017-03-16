Олимпик провел тренировку в Харькове

Ранним утром 16 марта «Олимпик» собрался на тренировочной базе в Счастливом. Позавтракав, команда на своем клубном автобусе отправилась в Харьков, где уже завтра проведет матч 22-го тура Лиги Пари-Матч с «Шахтером». Дорога заняла ровно шесть часов, практически сразу по прибытию подопечные Романа Санжара отправились на тренировку.



Занятие проходило на одном из полей тренировочной базы «Металлиста» в поселке Высокий. После небольшой пробежки и разминки ребята поиграли в «квадраты», отрабатывали держание мяча и прессинг. Завершилась тренировка серией беговых упражнений и ударами по воротам.



Напомним, матч «Шахтер» - «Олимпик» состоится в пятницу, 17 марта. Начало – в 19:00.