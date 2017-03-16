Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем БЕСЕДИН: «Разобрали допущенные в Кропивницком ошибке»

Нападающий «Динамо» - о настрое команды на матч против «Черноморца»

  • 16.03.2017 22:26
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Нападающий Артем Беседин поделился своими ожиданиями от домашней игры киевлян с одесским «Черноморцем».

- Главное - забыть обидное поражение от «Звезды», переключиться и готовиться к «Черноморцу».

Мы разобрали допущенные в Кропивницком ошибки и постараемся их не повторять.

Выходных у нас не было, так как до следующего матча осталось мало времени - принимаем одесситов уже в пятницу. На базе нас собрали на следующий день после игры со «Звездой».

Уверен, в пятницу сможем показать достойную игру и добиться положительного результата.

- «Черноморец» перед приездом в Киев также уступил дома «Стали», команды будут находиться в одинаковом моральном состоянии?
- Не знаю, как на счет одинаковых условиий, но когда проигрывает «Динамо», это всегда сенсация. Уверен, нам больше всех хочется доказать, что это было случайностью. Поэтому в пятницу мы сделаем все, чтобы реабилитироваться.

- Что знаете о манере игры ближайшего соперника? На что следует обращать наибольшее внимание?
- Я знаю, что это очень хорошая команда, у них очень хороший подбор игроков, в том числе и молодых. Одесситы очень компактно обороняются и хорошо выбегают в контратаки. Поэтому в пятницу будет интересный футбол. Главное – хорошо подготовиться и изучить сильные и слабые стороны противника.

- В первом круге «Черноморец» уже отбирал очки у «Динамо»: в Одессе команды сыграли вничью 1:1. Это тоже была случайность?
- Конечно. Никто не поймет, если мы будем не до конца отдаваться на поле. Уверен, каждый наш футболист будет выкладываться на сто процентов. Я больше, чем уверен, что мы добьемся положительного результата в этом матче.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.