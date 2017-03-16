Артем БЕСЕДИН: «Разобрали допущенные в Кропивницком ошибке»

Нападающий Артем Беседин поделился своими ожиданиями от домашней игры киевлян с одесским «Черноморцем».



- Главное - забыть обидное поражение от «Звезды», переключиться и готовиться к «Черноморцу».



Мы разобрали допущенные в Кропивницком ошибки и постараемся их не повторять.



Выходных у нас не было, так как до следующего матча осталось мало времени - принимаем одесситов уже в пятницу. На базе нас собрали на следующий день после игры со «Звездой».



Уверен, в пятницу сможем показать достойную игру и добиться положительного результата.



- «Черноморец» перед приездом в Киев также уступил дома «Стали», команды будут находиться в одинаковом моральном состоянии?

- Не знаю, как на счет одинаковых условиий, но когда проигрывает «Динамо», это всегда сенсация. Уверен, нам больше всех хочется доказать, что это было случайностью. Поэтому в пятницу мы сделаем все, чтобы реабилитироваться.



- Что знаете о манере игры ближайшего соперника? На что следует обращать наибольшее внимание?

- Я знаю, что это очень хорошая команда, у них очень хороший подбор игроков, в том числе и молодых. Одесситы очень компактно обороняются и хорошо выбегают в контратаки. Поэтому в пятницу будет интересный футбол. Главное – хорошо подготовиться и изучить сильные и слабые стороны противника.



- В первом круге «Черноморец» уже отбирал очки у «Динамо»: в Одессе команды сыграли вничью 1:1. Это тоже была случайность?

- Конечно. Никто не поймет, если мы будем не до конца отдаваться на поле. Уверен, каждый наш футболист будет выкладываться на сто процентов. Я больше, чем уверен, что мы добьемся положительного результата в этом матче.