Юрий ВЕРНИДУБ: «Настраиваемся на позитивный результат в Луцке»

— Юрію Миколайовичу, який настрій у Вас і у футболістів перед матчем з «Волинню»?

— Настрій хороший, їдемо до Луцька, налаштовуючись на позитивний результат. Ця гра, безумовно, важлива. Тому що цей матч буде останнім у колі, потім почнуться ігри у форматі «шісток». Треба набирати очки в скарбничку і готуватися грати у новому форматі чемпіонату.



— Як ставитесь до пропозиції «Шахтаря» щодо коригування формату чемпіонату?

— Пропозиція цікава, але треба все ретельно вивчити, перш ніж приміряти на практиці. На мій погляд, повинні збиратися президенти клубів, генеральні директори та в обговоренні приймати рішення.



— Як скоро готові будуть повернутися до обойми травмовані футболісти Луканов і Каменюка? І як здоров'я в інших наших хлопців?

— Луканову треба багато й наполегливо працювати, і ми розуміємо, що процес відновлення не буде швидким. Що стосується Каменюки, то він теж багато працює і в наступному чемпіонаті точно гратиме. Можливо, і раніше. Що стосується інших — усі здорові й готові працювати.



— Попереду у Вас серйозний суперник — луцька «Волинь»…

— Абсолютно з вами згоден. Команда Віталія Кварцяного завжди була й буде серйозним опонентом. Щодо нас, то ми до кожної гри підходимо максимально відповідально. Цей матч не буде винятком. Як я вже відзначив, налаштовуємося на досягнення тільки позитивного результату.