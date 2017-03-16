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Буковина подписала контракт с двумя игроками

Черновицкий клуб укрепился двумя полузащитниками

  • 16.03.2017 22:12
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ФК Буковина
© ФК Буковина

Контракт із чернівецькою «Буковиною» підписали півзахисники Едуард Сербул (14.04.1993) та Максим Покотилюк - на фото (21.02.1988) . Останнім часом Едуард грав у литовській команді «Джюгас» (Тельшяй), а Максим – у колективі «Інгулець» (Петрове).

Едуард Сербул – півзахисник. Народився 14 квітня 1993 року у Вознесенську Миколаївської області. Зріст – 180, вага – 73. У чемпіонаті України (ДЮФЛ) виступав за одеський «Чорноморець» - 70 матчів (5 голів).

2010/11 – «Чорноморець – 2» (Одеса) – 20 (1)
2011/12 – «Чорноморець» (Одеса, дубль) – 15
«Металург» (Донецьк, дубль) – 4
2012/13 – «Металург» (Донецьк, дубль) - 15
2013/14 – «Говерла» (Ужгород, дубль) - 12
2015 – «Джюгас» (Тельшяй, Литва) – 13
2016 – «Джюгас» (Тельшяй, Литва) – 2

Максим Покотилюк – півзахисник. Народився 21 лютого 1988 року в місті Набережні Човни (Росія). Зріст – 184, вага – 71. У чемпіонаті України (ДЮФЛ) виступав за команду «Іллічівець» (Маріуполь) – 36 матчів (5 голів).

2006/07 – «Іллічівець – 2» (Маріуполь)
2007/08 – «Іллічівець – 2» (Маріуполь)
2010/11 – «Орлич» (Сухеднюв, Польща) – 15 (5)
2011/12 – «Полонія» (Битом, Польща) – 10
«Скра» (Ченстохова, Польща) – 12 (1)
2012/13 – «Полонія» (Битом, Польща) – 9
2013/14 – «Авангард» (Краматорськ) – 6
2014/15 – «Сталь» (Краснік, Польща) – 16 (3)
«Гельб-Вайс – 09» (Герліц, Німеччина) – 3
2015/16 – «Авангард» (Краматорськ) – 22
2016/17 – «Інгулець» (Петрове) – 18 (3)
«Інгулець-2» (Петрове) – 1

Источник — ФК Буковина

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